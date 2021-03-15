Bilim ve Teknoloji haftası vesilesiyle bilim insanlarını saygıyla anıyoruz.Bilim ve teknolojinin amacı; bilgi toplumunu ortaya çıkarmak, bilime ve bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere ilgi çekmek, bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine aktif eğitim ve öğretim yöntemiyle katkıda bulunmak ve yeni nesillerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini aktarmaktır.Günümüzde gelişmiş ülkelerin, bilimsel araştırmalara önem verip büyük harcamalar yapmakta, güçlerini bilim ve teknolojiden aldıkları görülmektedir.Gelişmekte olan ülkemiz, dünyada yaşanan değişimi ve gelişimi yakalamak için bilim ve teknolojiyi etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya, bu alandaki çalışmalara bütçesinden ciddi oranda pay ayırmaya başlamış ve başarılı olmuştur.Düzenlenen etkinliklerde, geleceğin genç bilim insanları ilk bilimsel ve teknolojik araştırmalarını görücüye çıkarırken onlara geçmişten günümüze birçok Türk bilim insanı ışık tutmuştur. Bilim adamlarımız ve genç beyinlerimizin çalışmalarından dolayı bizleri bugüne kadar ve bugünden sonra da dünya çapında temsil ettikleri gibi ve bundan sonrada temsil edeceklerine yürekten inanarak Bilim ve Teknoloji Haftasını kutlarız ve her zaman yanlarında olacağımıza söz vererek başarılar dileriz.YENİDEN REFAH PARTİSİISPARTA İL BAŞKANLIĞIİL BAŞKANI ERDAL KOÇ