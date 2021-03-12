İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOYU ANMA GÜNÜ

BASIN AÇIKLAMASI

İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıldönümünü anıyoruz.

İstiklal Marşının vatanımızın şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından istiklalimizin, istikbalimizin, milletimizin azim ve kararlılığın sembolü olan ve emperyalizme karşı verilen Milli Kurtuluş Savaşının en zorlu döneminde yazılan bu şiir, vatanını, milletini, devletini ölümü pahasına seven, dinine sımsıkı bağlı Müslüman Türk Milletinin duygu ve düşüncelerinin en iyi şekilde tercümanı olmuştur.

Mehmet Akif Ersoy, inancını hiçbir zaman kaybetmemiş, Anadolu'yu dolaşarak halkımıza güç ve moral aşılamış, milli mücadeleye değerli katkılarda bulunup, ‘‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’’ duasında bulunmuştur.

Mehmet Akif Ersoy bir röportajında da İstiklal Marşı’nı nasıl yazdığı ile alakalı şunları söyler;

Bu, ümitle yazılır. O zaman düşünün, imanım olmasaydı yazabilir miydim? Zaten ben, başka türlü düşünüp, başka türlü yazanlardan değilim. Bu elimden gelmez. İçimde ne varsa, bütün duygularım yazılarımdadır. Şu var ki; İstiklal Marşı’nın şiir olmak üzere bir kıymeti yoktur. Ancak tarihi bir değeri vardır.

İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Meclisi'nde kabulünün 100. yılı nedeniyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, destan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bayrak, vatan uğruna şehit ve gazi olan kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyoruz.



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