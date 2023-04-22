Isparta Belediyesi, sıfır atık yönetim sistemi kurarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Sıfır Atık Belgesi alan ilk il oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık projesi, uluslararası bir hedef haline gelirken, BM Genel Kurulu da 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etti.

Isparta Belediyesi Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle çevre konusuna büyük ağırlık veren belediye, sıfır atık çalışmaları kapsamında birçok yatırım yaptı. Son olarak, şehre 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kazandırarak, kağıt-karton, plastik, ahşap, metal, cam, tekstil atıkları, evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar, kurşunlu pil ve pil atıkları, flüoresan lambalar ve civa ihtiva eden atıklar, elektrik-elektronik atıklar, ilaç atıkları, lastik atıkları ve inşaat atıklarını toplayarak geri kazanımını sağladı.

Isparta Belediyesi, buna benzer istenen kriterleri yerine getirerek Nisan ayı itibariyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Belge İl Müdürlüğü tarafından belediyeye teslim edildi.

Belediye ayrıca çevre alanında çok uzun yıllar bakım, onarım ve kapasite artışı yapılmayan atık su arıtma tesislerinde rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirdi ve tesis ilk günkü haline getirilerek koku sorunu tamamen ortadan kaldırıldı.

2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ÇED olumlu belgesi alan Koçtepe Katı Atık Düzenli Depolama, Ön Ayrıştırma ve Kompost Tesisi için ise yatırım çalışmaları devam ediyor. Isparta Belediyesi, çevre konusunda attığı adımlarla örnek olmaya devam ediyor.