TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) yönetim kadrosuyla Şarkikaraağaç Kızıldağ Mili Park’ta bir araya geldi. ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, yeni eğitim öğretim yılı, fakülte ve meslek yüksekokullarında yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi. Toplantıda ISUBÜ’nün üstlendiği "Uygulamalı Eğitim Misyonu" ve "kuruluş" amacına yönelik yapılan çalışmalarda ele alındı. Ayrıca Şarkikaraağaç tarım ve hayvancılığı ile Beyşehir Gölü balık popülasyonu da gündeme geldi.Toplantıya TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, rektör yardımcıları, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, Dekanlar, Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokul müdürleri, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, Şehir Hastanesi Başhekimi Ruşen Keskin, Şarkikaraağaç Kaymakamı Erkan Adıbelli, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata ve Şarkikaraağaç ilçesi STK temsilcileri katıldı.ISUBÜ - Şarkikaraağaç buluşmasında TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ISUBÜ'ye desteğinin süreceğini belirtirken, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'de desteklerinden dolayı Bilgiç'e teşekkür etti.