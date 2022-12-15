Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün çalışmaları neticesinde Eğirdir’e gelen yerli ve yabancı ziyaretçi turist sayısı artarak devam ediyor.Endonezya,Afganistan,Irak,Tanzanya, Türkmenistan,Pakistan, Somali, Filipinler, Gine, Mısır, Kongo, Ruanda, Güney Sudan, Hindistan, Gabon, Tacikistan, Burundi, Bangladeş, Yemen, Çad, Angola ülkelerinde gelen Isparta’da bulunan üniversitelerde farklı bölümlerde öğrenim gören 46 öğrenciIsparta Uluslarası Öğrenci Derneği(UDEF) bünyesinde Eğirdir gezisi düzenlediler,Eğirdir Belediyesi öncülüğündeki personeller eşliğinde gezdiler.Eğirdir’e gelen misafirler başta Eğirdir Belediyesinin elektrikli teknesi ile geziyor, tarihi ve doğal güzelliklerini rehber eşliğinde tanıyorlar.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ‘İlçemize gelen tüm misafirlerimizin bizlerin başının tacıdır, onları en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz.’