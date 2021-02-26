Isparta Belediyesi larva ile mücadele çalışmalarına başladı

Isparta Belediyesi 2021 yılı yaz sezonunda vatandaşların uçkun yönünden rahat bir süreç geçirmeleri amacıyla ilk adım olan larva biyosidal mücadelesi çalışmalarına başladı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda, Temizlik İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar mart ayı boyunca da sürecek. Bahar aylarının yaklaştığı günlerde haşere ve sineklerin larvalama noktalarında yoğun ilaçlama çalışması sürüyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda kanal boyları, içleri, gölet ve gölet boyları, rögarlar ile durgun sularda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Larva ile başlayan mücadele çalışmaları, yaz aylarında da uçkunla mücadele şeklinde devam ettirilecek.Geçen yıl uçkun konusunda büyük başarı sağlayan ve hiçbir şikâyet almayan Isparta Belediyesi, bu yaz dönemlerinde de vatandaşların her hangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun bir çaba sarf ediyor.Vatandaşların rahat bir yaz sezonu geçirmesi, hayat standartlarının arttırılması için larva ile mücadele amacıyla yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığı belirtilirken, oluşabilecek uçkun sorunlarına karşı gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.