Kovid-19 sürecinde genişbant internet kullanımı mobili geride bıraktı

- Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon:

- "Sabit şebeke üzerinde bazı saatlerde yüzde 80'lik artış oldu. Kovid-19 sürecinde kullanıcıların Turkcell altyapısını kesintisiz kullanabilmesi için birçok fırsat sunduk"

- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy:

- "Güçlü altyapımızla müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılıyoruz"

- Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç:

- "Bugünkü talebin 2 katını karşılayacak kapasitemizle tüm olasılıklara karşı da her zaman hazırlıklıyız"



- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların zamanının büyük bölümünü evlerinde geçirmeleri, internet kullanım istatistiklerine de yansıdı.

Salgın sonrası dönemde mobil internet kullanımındaki artış belli bir düzeyde kalırken, evde kalmanın etkisiyle sabit genişbant kullanımında ise ciddi artış kaydedildi.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabit şebeke üzerinde bazı saatlerde yüzde 80'lik artış olduğunu belirterek, Kovid-19 sürecinde kullanıcıların Turkcell altyapısını kesintisiz kullanabilmesi için birçok fırsat sunduklarını söyledi.

Turkcell Superonline olarak fiberde en düşük indirme hızını mayıs ayı sonuna kadar 50 Mbps'ye yükselttiklerini aktaran Ergenekon, şunları kaydetti:

"Böylece 15, 25 ve 35 Mbps hızdan faydalanan tüm abonelerimiz 50 Mbps internet hızından faydalanabilir hale geldi. Yükleme hızımızı da en az 4 kat artırarak 20 Mbps'ye çıkardık. Böylece ödev gönderen öğrencilerin, dosya transferi yapan çalışanların yüzünü güldürdük.

Öte yandan, Turkcell'in 4.5G şebeke trafiği 3 aylık dönemde yüzde 35 artarken, kişi başı ortalama veri kullanımı mart ayında 13,5 GB'a yükseldi. Mobil şebekede taşıdığımız günlük data miktarı 500 terabaytı geçti."



- Sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve öğrencilere özel internet paketi



Alper Ergenekon, sağlık çalışanlarına 5 GB internet ve 500 dakika konuşma paketi tanımladıklarını belirterek, uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte öğretmen, öğrenci ve velilerin EBA içeriklerine mobil cihazlar üzerinden erişebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteğini, aynı gün 6 GB'a çıkardıklarını anlattı.

EBA platformuna erişim hızını 100 megabite yükselttiklerini bildiren Ergenekon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derslerini televizyondan takip eden öğrencilerimiz için ise TV+ üzerinde EBA kullanımı için 10 GB ücretsiz internet tanımladık. Bu dönem görüntülü görüşmelerin artmasının ardından biz de BiP'ten sesli ve görüntülü görüşmeleri tüm Turkcell'liler için ücretsiz, internet kotasından düşmeyecek şekilde sunmaya başladık. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Dersleri Platformu ve üniversitelerin web sitelerinde geçerli olmak üzere 3 ay boyunca tekrarlanabilecek aylık 6 GB'lık 'Uzaktan Eğitime Destek Kotası' kullanım hakkı sunduk."



- "Altyapımızı bu artışlara hazırlamıştık"



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da evden çalışma, uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alınmasıyla birlikte müşterilerinin mobil ve sabit data kullanımında artışlar görmeye başladıklarını, mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 27'ye varan artışlar gözlemlediklerini ifade etti.

Aksoy, "Altyapımızı bu artışlara hazırlamıştık. Kesintisiz iletişim için kapasite artırımlarını yapıyorduk, yapmaya da devam ediyoruz. Güçlü altyapımızla müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

Süreçte Vodafone'un yaptığı katkılara değinen Aksoy, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirlere uymamız, bu tedbirleri destekleyen ek çabalar içinde olmamız çok önemli. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini destekliyoruz. İhtiyaç sahibi kesimlere yardımcı olmak için bazı aksiyonlar aldık. Ön cephede olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımladık. Uzaktan eğitime destek veriyoruz. EBA platformunda kullanılmak üzere tüm müşterilerimize tanıdığımız toplam 6 GB internet hakkını mayıs sonuna kadar uzattık. Müşterilerimiz, hiçbir ek işlem yapmadan EBA'ya erişim sağlayabiliyor. Üniversite öğrencilerinin de uzaktan eğitimine destek oluyoruz. Bu kapsamda, YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan Vodafone'lu öğrencilere '6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı sunuyoruz.

Bununla birlikte Vodafone TV müşterilerimize de kolaylıklar sunuyoruz. Vodafone TV, salgın döneminde müşterilerine destek olmak için tüm içeriklerini nisan sonuna kadar tüm paketlerinde erişime açmıştı. Bu uygulama, mayıs sonuna kadar uzatıldı. Vodafone TV kullanıcılarımız ayrıca, EBA TV kanallarını sahip oldukları paket fark etmeksizin internetlerinden yemeden izleyebiliyor. Diğer yandan, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızını ücretsiz olarak 4 kat artırdık. Fiber ev interneti müşterilerimizin altyapılarına göre kademeli olarak güncellemeler yapılmaya başlandı."



- Türk Telekom'dan özel fırsat, indirim ve hediye kampanyaları



Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise salgın döneminde kesintisiz iletişim için üzerlerine düşeni yapmayı var güçleriyle sürdürdüklerini vurguladı.

Bu süreçte evden çalışmanın artması, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve evde kalınan sürelerin artmasının internet kullanım oranlarını yükselterek veri trafiğini de etkilediğini belirten Kıraç, şöyle devam etti:

"Normalde, sabit genişbantta kullanıcıların evde oldukları akşam saatlerinde yoğunlaşan internet trafiğinin, şu anda tüm güne yayıldığını görüyoruz. 12 Mart öncesi döneme göre gün içerisindeki trafikte yüzde 50, akşam trafiğinde ise yüzde 35'lik bir yükseliş var. Evde kalmanın etkisiyle oyun, video gibi içeriklere ilginin artması, uzaktan eğitim ve evden çalışmanın getirdiği ek trafik, uluslararası internet trafiğimizde de yaklaşık yüzde 22'lik bir artışı beraberinde getirdi. Sabit data kullanım hacmindeki artış, 12 Mart tarihine göre yüzde 60'lara ulaşırken, mobil şebekemizde ise söz konusu tarihten günümüze kayda değer oranda bir veri artışı gözlemlemedik. Türkiye'nin internetinin yüzde 70'inden fazlasını taşıyan ve mobilde yüzde 29 pazar payı olan bir kurum olarak mevcut trafik artışlarını rahatlıkla karşılayabildiğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca, bugünkü talebin iki katını karşılayacak kapasitemizle tüm olasılıklara karşı da her zaman hazırlıklıyız."

Salgın döneminde müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için özel fırsat, indirim ve hediye kampanyaları sunduklarını aktaran Kıraç, EBA içerikleri kapsamında sundukları 3 GB ücretsiz interneti, 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını bildirdi.

Kıraç, sundukları diğer indirim ve fırsatlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"YÖK kapsamında uzaktan eğitime devam eden üniversite öğrencilerimize 6 GB ücretsiz internet sağlıyoruz. Sağlık çalışanlarına özel ücretsiz paketimiz çerçevesinde, sağlık personeline 2 ay boyunca ayda 500 dakika ve 5 GB, aile sağlığı merkezi çalışanlarına 2 ay boyunca ayda 10.000 dakika, sağlık personeli saha çalışanlarına ise 3 ay boyunca ayda 15.000 dakika ve 15 GB data hediye ediyoruz. 65 yaş ve üzeri müşterilerimize, nisan ayı boyunca kullanabilecekleri, ev telefonlarından ücretsiz her yöne 500 dakika görüşme imkanı sunduk. Fiber ve VDSL abonelerimizin upload hızlarını 1 Haziran'a kadar geçerli olacak şekilde 2 katına çıkardık. E-Dergi uygulamamızda bulunan yüzlerce dergi ve gazeteyi ücretsiz olarak herkesin kullanımına açtık. Tüm abonelerimizin Tivibu sinema kanallarını 15 Mayıs'a kadar ücretsiz izleyebilmelerini sağladık. Dosya depolama hizmetimiz Dijital Depoya yeni üye olan herkese ilk 3 ay ücretsiz 25 GB depolama alanı hediye ediyoruz."