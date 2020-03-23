EĞİRDİR BELEDİYESİ LARVA MÜCADELESİ BAŞLATTI.

Eğirdir Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz yaz sıcaklarının artmasıyla yaşanacak olası sinek sorununun yaşanmaması için larva döneminde sinekle mücadele çalışmalarını başlattı. Merkez, Altınkum, Yazla, ve tüm mahalleler de geniş kapsamlı olarak başlatılan ilaçlama çalışmalarının Eğirdir’in tüm mahallerinde devam edeceği bildirildi. Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan SAVRAN, ‘Sineklerin larva dönemi sebebiyle geniş kapsamlı bir ilaçlama çalışması başlattık. Aynı zamanda coronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarımızda devam ediyor. Her yıl Eğirdir halkımızın sineklerden rahatsızlığı biliniyor. Hoyran gölü tarafından gelen ve yoğun olarak Eğirdir merkez dahil tüm mahallelerde görülen sineklerle mücadeleyi larva döneminde başlatmış olduk. Bu yıl sinek sorununu en aza indirmeyi planlıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.Eğirdir Belediyesi Bülteni