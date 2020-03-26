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Koronavirüs şüphesinde ne yapmalı? ne zaman hastaneye gidilmeli?

Koronavirüs şüphesinde ne yapmalı? ne zaman hastaneye gidilmeli?
TÜRKİYE
G.Tarihi: 26.03.2020 10:29
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Koronavirüs şüphesinde ne yapmalı?
Düşmeyen inatçı yüksek ateş, kuru öksürük ve solunum sıkıntısı koronavirüs belirtileri. Ancak uzmanlar hastaneye başvurmadan önce şahsi izolasyonu sağlayıp belirtilerin takip edilmesi gerektiğini söylüyorlar.


Covid-19 vakalarının ülkemizde de giderek artması vatandaşı hastanelerde test kuyruğuna soktu. Büyük oranda daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen devlet hastanelerine başvuran vatandaşlar hastane kapısında uzun kuyruklar oluşturdular. Koronavirüs şüphesi bulunan kişilerin izlemesi gereken yolu, test için başvuran kişilerin hangi işlemlere tabi tutulacağını Sağlık Bakanlığı genelgeleri ve uzman görüşleri ile derledik.
 
BELİRTİLER ARTTIĞI ZAMAN HASTANEYE GİDİLMELİ

Yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun bulaşma yolları ve mevsimsel griple birbirine çok benziyor. Ancak gripten ölüm oranı Covid-19’la karşılaştırıldığında (yüzde 0,05) daha düşüktür. Uzmanlar bunun sebebinin gribe karsı toplumda yüzyıllardır meydana gelen bağışıklık, grip tedavisinde etkili antiviral ilaçların kullanılması ve gripte akciğer tutulumunun daha az olmasına bağlıyorlar. Koronavirüs enfeksiyonunun da gripte olduğu gibi yüksek ateş, öksürük, baş ağrısı ve solunum sıkıntısı gibi şikâyetlerle  başladığına işaret eden Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül “Panik yapmadan, bilimin ışığında, sağlık çalışanlarının fedakar çabası ve vatandaşın uyumu ile bu salgınla mücadele edeceğiz” dedi. Prof. Dr. Ergönül, koronavirüs enfeksiyonunu mevsimsel gripten ayıran kriterin ateş, kuru öksürük, baş ağrısının giderek kötüleşmesi olduğunu ve bunun üzerine eklenen solunum sıkıntısının kişiyi hastaneye yönlendirmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Ergönül, hastaların mevsimle alakalı grip belirtileri gösterseler bile maske takmak ve şahsi tedbirlerini almak suretiyle sağlık  kurumuna başvurmaları gerektiğinin altını önemle çizdi.
SAĞLIK BAKANLIĞI 112'NİN TEŞHİS SORULARINI YENİLEDİ
 
Sağlık Bakanlığı, yeni koronavirüsün teşhisinde 112 Acil Servis ekipleri için vaka algoritması sorularını yeniledi. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe’nin Twitter hesabından yaptığı  “Covid-19 Muhtemel Vaka Tanımı” paylaşımda artık hasta ile karşılaşan 112 kontrol merkezi  görevlileri tarafından yöneltilen iki soruya verilecek “evet” cevabının “muhtemel vaka” olarak kabul edileceğini duyurdu. Buna göre Sağlık Bakanlığının belirlediği ve başvuru durumunda 112 komuta kontrol merkezinin yönelteceği sorular şu şekilde:
¥ Nefes almakta güçlük veya solunum sıkıntınız var mı?
¥ Öksürüğünüz var mı?
¥ Ateşiniz veya ateş hikâyeniz var mı?
¥ Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan herhangi biri solunum yolu hastalığı sebebiyle hastaneye yattı mı? Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan Covid-19 hastalığı teşhisi konan birisi oldu mu?

HANGİ HASTANELERE BAŞVURABİLİRİM?

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütün hastanelere gönderdiği genelgeye göre özel ve devlet ayrımı yapmaksızın bütün hastaneler koronavirüs enfeksiyonu şüphesi bulunan hastaları kabul ediyor.  Yazıda “Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, Covid-19 teşhisi kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile bütün özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması mecburidir” deniliyor.  Belirtilen hastanelere test için başvurulabiliyor.

ALO 184
Sağlık Bakanlığı hastaların şüpheli durumlarda hastaneye gitmeden bilgi alabilmeleri için ALO 184’ü oluşturdu. Yedi gün 24 saat hizmet veren Koronavirüs Danışma Hattı’nı arayan vatandaşlardan alınan bilgiler çağrı merkezi görevlisi tarafından sistemde görevlendirilmiş uzmanlarla paylaşılıyor. Uzmanlar arayanın hastalık şüphesi durumunda kişiyi bilgilendirerek sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.
ÖZELDE DE TEST ÜCRETSİZ

Sağlık Bakanlığının yayınladığı son yazı ile özel hastanelerin de koronavirüs şüphesi ile başvuran hastaları kabul ettiğini söyleyen Erdem Hastaneleri İşletme Müdiresi Nesrin Topçu, özel hastanelerde sürecin nasıl işlediğini şöyle anlattı:

38-38,5’in üzerinde yüksek ateş, öksürük, solunum sıkıntısı ile başvuran hastalarda önce kan değerlerine bakılıyor. Tomografisi çekiliyor. Bu değerlendirmelerde koronavirüs şüphesi ortaya çıkıyorsa İlçe Sağlık Müdürlüğünden sürüntü kiti isteniyor. Bu kitler elimizde mevcut değil. Talep üzerine veriyorlar. Hastadan aldığımız sürüntü İlçe Sağlık Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Şubesindeki görevli arkadaşlar tarafından devletin belirlediği laboratuvarlara yönlendiriliyor. Bu arada hastayı izolasyon bölümüne alıyoruz. Hastanede belirli izolasyon bölgeleri tanımladık. Şu ana kadar pozitif vaka çıkmadı ama bundan sonra karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Hazırlıklarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. Test sonucu negatif çıkan vakaların tedavilerini düzenleyip, 14 günü evde geçirmeleri şartı ile evlerine gönderiyoruz. Şu anda testler için herhangi bir ücret talep edilmiyor.
 
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