Riyad, Mekke ve Medine karantinaya alındı

Koronavirüs önlemleri kapsamında Suudi Arabistan yönetimi Riyad, Mekke ve Medine'ye giriş-çıkışları kapatma kararı aldı. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı da genişletildi.



Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Riyad, Mekke ve Medine kentlerinin giriş-çıkışlara kapatılması kararı alındı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz, virüsle mücadele çerçevesinde alınan bir dizi yeni tedbir kararını onayladı.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ GENİŞLETİLDİ

Söz konusu kararlar kapsamında, Riyad, Mekke, Medine kentleri giriş ve çıkışlara kapatılacak. Ülke genelinde 19.00 - 06.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının başlangıç saati de bu kentlerde 15.00'e çekildi.

Ayrıca ülkedeki 13 bölgede yaşayanların, bu bölgelerden çıkışları ve başka bölgelere seyahatleri yasaklandı.

Ülkede yarın yerel saatle 15.00'de uygulanmaya başlayacağı belirtilen kararların ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında yayımlanan kraliyet kararnamesiyle pazartesiden itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan makamları, 19.00 - 06.00 saatlerini kapsayan yasağa uymayanların çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırılabileceğini belirtmişti.



