Hastanemizde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Hastane yöneticilerimizin de katılımıyla, diyabet farkındalığını arttırmak ve diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla hastanemize gelen vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için diyabet hastalığının tüm dünyada kabul gören sembolü, mavi halka ve ışığı simgeleyen diyabet standı açıldı. Stantta diyabet hemşiremiz Arzu Sert tarafından diyabet ile hastalıkla ilgili ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra vatandaşlarımıza kan şekeri ölçümleri de yapıldı. Mavi renk tüm insanları altında birleştiren gökyüzünü çağrıştırması nedeniyle diyabet için birleşmeyi ifade eden diyabetin de simgesi olan, mavi halkanın da kullanıldığı “Diyabet Hastalığı” konulu Yedişehitler İlköğretim Okulu 4.E sınıfı öğrencilerimizin yaptığı resimler standımızda sergilendi. Hastane yöneticilerimiz standımızda öğrencilerimizin diyabet Hastalığına farkındalığı artırmak için yapmış oldukları resim sergisini ziyaret ettiler. Isparta Şehir Hastanesi olarak Yedişehitler İlköğretim Okulu 4.E sınıfı öğrencilerimize teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz.