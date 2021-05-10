Hazreti Piri Mevlana'ya aşk nedir diye sorulduğunda, Hazret "Ben olda gör" diye cevap vermiş. Bazı duygular vardır ki, içine girmeden değil onu anlatmak, anlamak dahi mümkün değildir. İşte annelikte tam böyle bir şey olsa gerek. Bir baba olarak, Cenab-ı Allah'ın eşsiz vasıflarla donattığı bir varlığı anlamaya ve anlatmaya çalışmak hiç şüphesiz beyhude bir gayret olacaktır. Zira annelik denilen o yüce duyguyu bir anneden daha güzel kimse anlatamayacağı gibi, bu yöndeki çabalar da hep eksik kalacaktır. Bu yüzden anne söz konusu olduğunda bizlere düşen, sadece ve sadece hürmettir. Sonsuz ve sınırsız hürmet. Ana dolu, Anadolumuzdaki tüm annelerimize sonsuz hürmetlerimi sunuyor, başta annem ve eşim olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor; ahirete irtihal edenleri rahmet ve minnetle anıyorum.



Yalvaç Belediye Başkanı

Halil Hilmi Tütüncü