Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilen 340 Türk vatandaşına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları yurtta konforlu hizmet sunuluyor.İhtiyaçları Mersin Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanan Türk vatandaşları, odalarda tek kişi kalıyor. Tüm ihtiyaçları giderilen misafirlere, hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde de bulunuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yurtta kalanların ateşlerini her gün ölçüp sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Her gün dezenfekte işleminin de yapıldığı yurtta, Türk Kızılay ekipleri vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunuyor. Konuklar ayrıca sınırsız internet, kantin hizmetleri ve psikolog imkanlarından da faydalanabiliyor.Karantina yurdunda kalan Türk vatandaşlara otel konforunda hizmetYurda gelen 340 Türk vatandaşının Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdundaki gözetimleri sürüyor.- "Tüm ihtiyaçları karşılanıyor"Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen vatandaşların en iyi şekilde ağırlanması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.Süreç içerisinde sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Kaymaz, şunları belirtti:"Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda vatandaşlarımız en iyi şekilde ağırlanıyor. Misafirlerimizin rahat etmeleri bizim için önemli. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Şu an Suudi Arabistan'dan gelen 340 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarda misafir olarak karantinada kalıyor. Bakanımızın ve Valimizin talimatları doğrultusunda misafirlerimizin tüm ihtiyaçları karşılanıyor."- Vatandaşlar sunulan hizmet ve imkanlardan memnunAilesiyle yurtta kalan Uğur Saltıcı, karantina günlerinin güzel geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Başta 'karantina' dediler, korktuk. Buraya gelip 5 yıldızlı otel konforunu gördükten sonra o korku gitti. Burada her şey lüks. Görevlilerden bir şey istediğimizde hemen elimize ulaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti, bizi memleketimize sağ salim ulaştırdı. Allah ülkemize zeval vermesin. Biz birlikte Türkiye'yiz." ifadesini kullandı.Murat Dilber de karantina sürecinde bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını anlatarak, "Günlerimiz güzel geçiyor. Normal bir gün gibi. Çok rahatız, hiçbir sıkıntımız yok. Böyle rahat bir ortam beklemiyorduk. Devletimize teşekkür ediyorum." dedi.Hüseyin Oğurol da karantinada kendilerine sunulan imkanlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Şükürler olsun bir sıkıntımız yok. Burada rahatız, odalarda tek kişi kalıyoruz." diye konuştu.Ulaş Demirel ise kendilerine bu hizmetleri sunanlara teşekkür ederek, "İlaçlarım alınıyor. Bütün eksikliklerimiz tamamlandı." ifadesini kullandı.Hastalığı nedeniyle yediği yemeklere dikkat etmesi gerektiğini aktaran Demirel, "Böbreklerimde rahatsızlık var. Yemeklere dikkat etmem gerekiyor. Bu rahatsızlığımdan dolayı bana tuzsuz yemek bile yapılıyor. Tüm imkanlar sağlanıyor." diye konuştu.