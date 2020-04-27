GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Karantina yurdunda kalan Türk vatandaşlara otel konforunda hizmet

Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilen ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtta gözetim altına alınan 340 Türk vatandaşının, gıda, sağlık ve bakım hizmetleri eksiksiz yerine getiriliyor

Karantina yurdunda kalan Türk vatandaşlara otel konforunda hizmet
TÜRKİYE
G.Tarihi: 27.04.2020 12:05
29 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilen 340 Türk vatandaşına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları yurtta konforlu hizmet sunuluyor.
İhtiyaçları Mersin Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanan Türk vatandaşları, odalarda tek kişi kalıyor. Tüm ihtiyaçları giderilen misafirlere, hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde de bulunuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yurtta kalanların ateşlerini her gün ölçüp sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Her gün dezenfekte işleminin de yapıldığı yurtta, Türk Kızılay ekipleri vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunuyor. Konuklar ayrıca sınırsız internet, kantin hizmetleri ve psikolog imkanlarından da faydalanabiliyor.
 
Karantina yurdunda kalan Türk vatandaşlara otel konforunda hizmet
- Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilen ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtta gözetim altına alınan 340 Türk vatandaşının, gıda, sağlık ve bakım hizmetleri eksiksiz yerine getiriliyor
- Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz:
- "Bakanımızın ve Valimizin talimatları doğrultusunda misafirlerimizin tüm ihtiyaçları karşılanıyor"
- Ailesiyle yurtta kalan Uğur Saltıcı:
- "Başta 'karantina' dediler, korktuk. Buraya gelip 5 yıldızlı otel konforunu gördükten sonra o korku gitti. Burada her şey lüks. Görevlilerden bir şey istediğimizde hemen elimize ulaşıyor"

 Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilen 340 Türk vatandaşına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutuldukları yurtta konforlu hizmet sunuluyor.
Yurda gelen 340 Türk vatandaşının Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdundaki gözetimleri sürüyor.
İhtiyaçları Mersin Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanan Türk vatandaşları, odalarda tek kişi kalıyor. 
Tüm ihtiyaçları giderilen misafirlere, hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde de bulunuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yurtta kalanların ateşlerini ölçüp sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. 
Her gün dezenfekte işleminin de yapıldığı yurtta, Türk Kızılay ekipleri vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunuyor.
Konuklar ayrıca sınırsız internet, kantin hizmetleri ve psikolog imkanlarından da faydalanabiliyor.
- "Tüm ihtiyaçları karşılanıyor"
Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen vatandaşların en iyi şekilde ağırlanması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.
Süreç içerisinde sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Kaymaz, şunları belirtti: 
"Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda vatandaşlarımız en iyi şekilde ağırlanıyor. Misafirlerimizin rahat etmeleri bizim için önemli. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Şu an Suudi Arabistan'dan gelen 340 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarda misafir olarak karantinada kalıyor. Bakanımızın ve Valimizin talimatları doğrultusunda misafirlerimizin tüm ihtiyaçları karşılanıyor." 
- Vatandaşlar sunulan hizmet ve imkanlardan memnun
Ailesiyle yurtta kalan Uğur Saltıcı, karantina günlerinin güzel geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Başta 'karantina' dediler, korktuk. Buraya gelip 5 yıldızlı otel konforunu gördükten sonra o korku gitti. Burada her şey lüks. Görevlilerden bir şey istediğimizde hemen elimize ulaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti, bizi memleketimize sağ salim ulaştırdı. Allah ülkemize zeval vermesin. Biz birlikte Türkiye'yiz." ifadesini kullandı. 
Murat Dilber de karantina sürecinde bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını anlatarak, "Günlerimiz güzel geçiyor. Normal bir gün gibi. Çok rahatız, hiçbir sıkıntımız yok. Böyle rahat bir ortam beklemiyorduk. Devletimize teşekkür ediyorum." dedi.
Hüseyin Oğurol da karantinada kendilerine sunulan imkanlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Şükürler olsun bir sıkıntımız yok. Burada rahatız, odalarda tek kişi kalıyoruz." diye konuştu.
Ulaş Demirel ise kendilerine bu hizmetleri sunanlara teşekkür ederek, "İlaçlarım alınıyor. Bütün eksikliklerimiz tamamlandı."  ifadesini kullandı.
Hastalığı nedeniyle yediği yemeklere dikkat etmesi gerektiğini aktaran Demirel, "Böbreklerimde rahatsızlık var. Yemeklere dikkat etmem gerekiyor. Bu rahatsızlığımdan dolayı bana tuzsuz yemek bile yapılıyor. Tüm imkanlar sağlanıyor." diye konuştu. 
 
rE8VZG.jpgrE8r3s.jpgrE8Qcb.jpgrE8JQS.jpgrE8CoQ.jpgrE8x0R.jpgrE8YbP.jpgrE8Ixe.jpgrE8TDN.jpgrE8HQq.jpgrE8sDM.jpgrE8Bbh.jpgrE8Drn.jpg

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Ücretsiz Maske Dağıtımına Başlandı
Isparta'da trafik akışı her geçen gün hızlanıyor
Normalleşme takvimi bugün netleşiyor! İşte 2 aşamalı plan
31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SÜRE DOLDU
TELEFONUNUZU AKINCILAR'A TAMİR ETTİRİN! NEDEN Mİ?
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Valilik'ten önemli duyuru! Tüm Isparta'yı ilgilendiriyor!
Burdur'da Salda Gölü canlı yayınla 24 saat izlenecek
Isparta'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan Paketi Yardımı
son dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölü
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Isparta’daki Pazar Yerlerinin Durumu Yeniden Gözden Geçirildi
Bilim Kurulu Üyesi 'işe yarıyor' deyip tarih açıkladı! Müjdeyi verdi
Isparta Gözde Balık Evi '' Balık Ye Enerjini Yenile'' Türk somonu tezgahlarda...
'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu
Son dakika: 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor! İşte şartları
Müjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi son durumu açıkladı
TBMM ile yaşıt Burdur'daki Fadime nineye sürpriz doğum günü kutlaması
Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk Burdur ve Isparta'da yurda yerleştirildi
Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı! Bir ilk gerçekleşti
Isparta'da karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesi ile ilgili açıklama...
Isparta il müftüsü Ramazan Ayı Mesajı
HABER: ISPARTA TEK YÜREK ''TEŞEKKÜRLER ISPARTA'M''
ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''
BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN RAMAZAN AYI MESAJI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!20 Nisan 2020
Tüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurduTüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurdu22 Nisan 2020
son dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölüson dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölü25 Nisan 2020
İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...21 Nisan 2020
Isparta'da karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesi ile ilgili açıklama...Isparta'da karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesi ile ilgili açıklama...24 Nisan 2020
Koronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecekKoronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecek22 Nisan 2020
Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralıBurdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı23 Nisan 2020
Isparta'da o belde karantinaya alındıIsparta'da o belde karantinaya alındı24 Nisan 2020
Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk Burdur ve Isparta'da yurda yerleştirildiSuudi Arabistan'da bulunan 349 Türk Burdur ve Isparta'da yurda yerleştirildi24 Nisan 2020
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısıBakanlık açıkladı: Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısı20 Nisan 2020
Isparta Müftülüğü'nden önemli duyuruIsparta Müftülüğü'nden önemli duyuru21 Nisan 2020
ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''24 Nisan 2020
Müjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi son durumu açıkladıMüjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi son durumu açıkladı25 Nisan 2020
Bakan müjdeyi verdi Ücretsiz verilecek!Bakan müjdeyi verdi Ücretsiz verilecek!24 Nisan 2020
Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı! Bir ilk gerçekleştiTürkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı! Bir ilk gerçekleşti24 Nisan 2020
Son dakika: 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor! İşte şartlarıSon dakika: 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor! İşte şartları25 Nisan 2020
Burdur'da yangınBurdur'da yangın24 Nisan 2020
Isparta ev yangını! 2 katlı ev kullanılamaz hale geldiIsparta ev yangını! 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi21 Nisan 2020
Osmaniye'de uyuşturucu denetimleriOsmaniye'de uyuşturucu denetimleri21 Nisan 2020
'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu25 Nisan 2020