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KAMPANYAYA İLK BAĞIŞ ERDOĞAN'DAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 aylık maaşını bağışladı...

KAMPANYAYA İLK BAĞIŞ ERDOĞAN'DAN
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.03.2020 22:00
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika koronavirüs açıklamaları
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Çok acil olmadığı müddetçe hastanelere gitmeyin" dedi. Milli Dayanışma kampanyası başlattıklarını duyuran Erdoğan, "7 aylık maaşımı bağışladım" dedi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Salgının ilk günlerinden itibaren Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçiyoruz.
Sağlık altyapımız, gerek personel gerek ilaç ve malzeme gerekse yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır.
Mevcut hastanelerimizi güçlendirme yanında, yeni hastanelerimizi de süratle hizmete açıyoruz.
Vatandaşlarımızın gerçekten acil olmayan durumlarda hastaneye gitmemelerini rica ediyorum. 
Günlük test sayısında 10 bini açtık. Tespit yapılan kişi, vefat ve taburcu rakamlarımızı şeffaf bir şekilde her gün paylaşıyoruz. Virüsü önlemek için her yola başvurmaya hazırlıklıyız. 
Halihazırda ülke genelinde köy ve mahalle statüsündeki 41 yerleşim birimimiz karantina altındadır. Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Burada en önemli hassasiyetimiz, temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak ve ihracatı desteklemek için üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektir.
Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir.  Üretimini sürdüren şirketlerin çalışanlarının sağlığını koruması için gereken tedbirleri en sıkı şekilde almalarını sağlayacağız. Kendimizle birlikte dostlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamanın gayreti içindeyiz. Bu çerçevede, içinde bulundukları şu zor günlerde pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik. Son olarak, salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’ya bir uçak dolusu malzemeyi birkaç gün içinde naklediyoruz. Aynı şekilde sıkıntılı bir dönemden geçen İtalya’ya da, Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım malzemesi ulaştırdık.

KAMPANYAYA İLK BAĞIŞ ERDOĞAN'DAN
Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. “Biz bize yeteriz Türkiye'm” diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz.
Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar.

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