Kadın Dostu Markalar Dijital Platformu’nun 2021 Yılı Farkındalık Ödülleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sahiplerini buldu. Kadın Dostu Markalar Dijital Platformu kurucusu Nazlı Demirel, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Lale Platin, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Üyesi Çiğdem Ayözger Öngün’ün konuşma yaptığı tören, 50 markanın temsilcilerinin bir kısmının fiziki olarak, bir kısmının ekranlarından katıldığı hibrit model şeklinde gerçekleşti.Törende açılış konuşması yapan Kadın Dostu Markalar Dijital Platformu kurucusu Nazlı Demirel, “Toplumun yarısı da kadın, yarası da kadın” diyerek, kadın dostu farkındalık projeleriyle markaların bu yarayı önemli ölçüde saracağına inandığını söyledi. “Markaların kadına dair sosyal sorumluluk projelerinin büyük takipçisi ve destekçisi olacağız” vurgusunu yapan Demirel, “Kadın doğurur, büyütür, yetiştirir. Son dönemde herkesin konuştuğu sürdürülebilirlik aslında kadınla başlar. Kadın, doğanın dengesini elinde tutar. Böylesi önemli bir değer olan kadının toplumda eşit haklara sahip olması ve iş hayatının içinde daha fazla yer alması için projeler üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin ‘Anadolu’da Kızım Var, Öğretmen Olacak’ projesine destek vereceklerini açıklayan Nazlı Demirel, kız çocuklarının eğitimi için bir burs fonu oluşturduklarını belirterek, “Artık bizim de Anadolu’da kızlarımız var” diye konuştu. Demirel, Kadın Dostu Markalar projesine ve törenine katılımlarından dolayı tüm markalara teşekkür ederek Dünya Kadınlar Gününü kutladı.Oyuncu Zeynep Ender İge’nin sunumuyla gerçekleşen Kadın Dostu Markalar 2021 Yılı Özel Ödülleri Töreni’nde, farkındalık projeleriyle ödül alan şirketler ve projeleri şunlar oldu;“Mühendissin Bizimlesin”“Kadın Satranç Turnuvası Destekleri”“Arıcılık Akademisi”“1000 Kadın Bayi”“İş Başı Eğitim Programı” ve “Eşitlik Komitesi”“Toprağın Kadınları”“Mutlu Kadın Projesi” ve “Kumaştan Hayaller”“Kadın Franchising”“Kadın Yelken Takımı” ve “İdealday”“Kadın Girişimci Programı”“Cinsiyet Gözlüğü”“Kadının Sözü Var”“Aile İçi Şiddete Karşı”“Yaparsa Annem Yapar” ve “Bin Yaprak”“NG Lojistik” %100 Kadın Çalışan“Pembe Fatura ile Meme Kanserine Farkındalık”“Doğuş’ta İş’te Eşitlik”“Kız Kardeşim”“İyi İşler Programı”“Mor Şemsiye Koruma Programı”“Şimdi Sıra Bende”“Olimpik Kızlar”“He For She”“Geleceği Yazan Kadınlar” “Bizce”“Türkye’nin Mühendis Kızları”“Kelebeğin Dünyası”, “Kadın Değişir Dünya Değişir”“Pembe Korna”“100 Kadın Bayii”“Kız Sözü”“Kadın Gücü”“Bakliyat Köyü”“Eşit Adımlar”, “Yarının Kadın Yıldızları”“Shell’de Kadın Enerjisi”“Buzu”“Filizlerin Projesi”“Kadın Tüketiciler Satış Zinciri”“Bilim Kadınları İçin”“Fark Yaratanlar Projesi”“Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde”“Kadın İçin Teknoloji”“Yarınlara Uçuyoruz” ve “Hayallerinin Peşinden Uç”“Her Yıl 500 Kız Öğrenci Bursu” “Tarımsal Üretim”“Eşit Masallar”“Her Kızımız Bir Yıldız”“İyi Gelecek Elçileri”“Kızlarımız Okuyor Işık Saçıyor”“Kadın Girişimci Programı”“Gazi Çiftliği”