KADIN DOSTU MARKALAR ÖZEL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Kadın Dostu Markalar Platformu’nun bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Kadın Dostu Markalar Özel Ödülleri’ töreni gerçekleşti. Törende kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında değer yaratan uygulamalarını hayata geçirmiş olan 50 markaya ödül verildi.
Kadın Dostu Markalar Dijital Platformu’nun 2021 Yılı Farkındalık Ödülleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sahiplerini buldu. Kadın Dostu Markalar Dijital Platformu kurucusu Nazlı Demirel, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Lale Platin, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Üyesi Çiğdem Ayözger Öngün’ün konuşma yaptığı tören, 50 markanın temsilcilerinin bir kısmının fiziki olarak, bir kısmının ekranlarından katıldığı hibrit model şeklinde gerçekleşti.
“TOPLUMUN YARISI DA YARASI DA KADIN”
Törende açılış konuşması yapan Kadın Dostu Markalar Dijital Platformu kurucusu Nazlı Demirel, “Toplumun yarısı da kadın, yarası da kadın” diyerek, kadın dostu farkındalık projeleriyle markaların bu yarayı önemli ölçüde saracağına inandığını söyledi. “Markaların kadına dair sosyal sorumluluk projelerinin büyük takipçisi ve destekçisi olacağız” vurgusunu yapan Demirel, “Kadın doğurur, büyütür, yetiştirir. Son dönemde herkesin konuştuğu sürdürülebilirlik aslında kadınla başlar. Kadın, doğanın dengesini elinde tutar. Böylesi önemli bir değer olan kadının toplumda eşit haklara sahip olması ve iş hayatının içinde daha fazla yer alması için projeler üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin ‘Anadolu’da Kızım Var, Öğretmen Olacak’ projesine destek vereceklerini açıklayan Nazlı Demirel, kız çocuklarının eğitimi için bir burs fonu oluşturduklarını belirterek, “Artık bizim de Anadolu’da kızlarımız var” diye konuştu. Demirel, Kadın Dostu Markalar projesine ve törenine katılımlarından dolayı tüm markalara teşekkür ederek Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
KADIN DOSTU MARKALAR ve ÖZEL ÖDÜLLERİ
Oyuncu Zeynep Ender İge’nin sunumuyla gerçekleşen Kadın Dostu Markalar 2021 Yılı Özel Ödülleri Töreni’nde, farkındalık projeleriyle ödül alan şirketler ve projeleri şunlar oldu;
Arçelik “Mühendissin Bizimlesin”
Arzum “Kadın Satranç Turnuvası Destekleri”
Balparmak “Arıcılık Akademisi”
Beko “1000 Kadın Bayi”
Beyçelik Gestamp “İş Başı Eğitim Programı” ve “Eşitlik Komitesi”
Big Chef’s “Toprağın Kadınları”
Defacto “Mutlu Kadın Projesi” ve “Kumaştan Hayaller”
B-Fit “Kadın Franchising”
Edenred “Kadın Yelken Takımı” ve “İdealday”
Farmasi “Kadın Girişimci Programı”
Borusan Holding “Cinsiyet Gözlüğü”
Gedik Sanat “Kadının Sözü Var”
İnci Holding “Aile İçi Şiddete Karşı”
İpekyol “Yaparsa Annem Yapar” ve “Bin Yaprak”
Kütahya Seramik “NG Lojistik” %100 Kadın Çalışan
Kadınustalar.Com Platformu
Kadın Ustalar Platformu
Limak Enerji “Pembe Fatura ile Meme Kanserine Farkındalık”
Doğuş Grubu “Doğuş’ta İş’te Eşitlik”
Coca-Cola “Kız Kardeşim”
Boyner Grup “İyi İşler Programı”
Hugo Boss “Mor Şemsiye Koruma Programı”
Avon “Şimdi Sıra Bende”
ING Bank “Olimpik Kızlar”
Fenerbahçe Spor Kulübü “He For She”
Turkcell “Geleceği Yazan Kadınlar” “Bizce”
Limak Vakfı “Türkye’nin Mühendis Kızları”
Yeşim Tekstil “Kelebeğin Dünyası”, “Kadın Değişir Dünya Değişir”
Seger Korna “Pembe Korna”
Lova Yatak “100 Kadın Bayii”
Molped “Kız Sözü”
Opet “Kadın Gücü”
Reis Gıda “Bakliyat Köyü”
TSKB “Eşit Adımlar”, “Yarının Kadın Yıldızları”
Shell Türkiye “Shell’de Kadın Enerjisi”
Sütaş “Buzu”
Türk Traktör “Filizlerin Projesi”
Vip Ahmet “Kadın Tüketiciler Satış Zinciri”
Loreal Türkiye “Bilim Kadınları İçin”
Sabancı Vakfı “Fark Yaratanlar Projesi”
Pınar Süt “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde”
Teknosa “Kadın İçin Teknoloji”
Pegasus “Yarınlara Uçuyoruz” ve “Hayallerinin Peşinden Uç”
Tekfen “Her Yıl 500 Kız Öğrenci Bursu” “Tarımsal Üretim”
Odeabank “Eşit Masallar”
Mercedes- Benz Türk “Her Kızımız Bir Yıldız”
Migros “İyi Gelecek Elçileri”
PepsiCo “Kızlarımız Okuyor Işık Saçıyor”
Türkiye İş Bankası “Kadın Girişimci Programı”
Mersinden Kooperatifi “Gazi Çiftliği”
İznik Üreten Kadınlar Derneği