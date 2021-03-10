Isparta İl Milli Eğitim Müdür Ömer YILMAZ Atabey İlçesini Ziyaret Etti

İl Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ, yüz yüze eğitim uygulamaları ile ilgili okullarda yapılan çalışmalar hakkında okul yönetimlerinden bilgiler aldıktan sonra öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, fiziki mesafe ve maske kuralına göre sınıflara yerleştirilen öğrencilerle bir süre sohbet ederek maske, mesafe ve temizlik kuralları hakkında tavsiyelerde bulundu. İl Müdürümüz daha sonra okullarda öğretmenler odalarında öğretmenlerle bir araya geldi. Alınan tedbirler ile ilgili okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.