CaddeYıldız Mobilya, Casablanca yemek odası ile yemeği şölene dönüştürüyor



Yemek odaları için göz alıcı tasarım



Kaliteyi prestijle buluşturan farklı koleksiyonlarıyla 30 yıla yakın süredir yaşam alanlarına güzellik katan CaddeYıldız Mobilya, avangart tasarımıyla dikkat çeken yemek odası takımı Casablanca ile her yemeği adeta bir şölene dönüştürüyor. Evde kurulan sofraları çok daha özel ve özenli bir hale getiren bu tasarım, konforu ve zarafeti kusursuz bir uyumla bütünleştiriyor.



Yemekte ne yenildiği kadar, nerede ve nasıl yenildiği de oldukça önemli... Yemek odalarının genel atmosferi yenilen yemekten daha fazla tat almayı ve çok daha keyifli vakit geçirmeyi sağlıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi, özenle dekore edilmiş restoranlara gidip, yeni tatlar denemeyi bir süreliğine durdurmuş olsa da küçük dekorasyon değişiklikleri ile evdeki yemek vakitlerini çok daha keyifli bir hale getirmek mümkün.



Yemek odalarına modern dokunuşlar

Lüksü ulaşılabilir kılma hedefiyle birbirinden şık ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla kullanıcılarla buluşturan CaddeYıldız Mobilya, Casablanca yemek odası koleksiyonu ile evlerde sıklıkla vakit geçirdiğimiz bu günleri çok daha özel; yemek zamanlarını ise unutulmaz anlara dönüştürüyor. Tamamı ahşaptan üretilen koleksiyon, lake koyu yeşil rengi ve bronz ayna detaylı yüzeyleriyle yemek odalarına göz alıcı bir görünüm kazandırıyor. Casablanca yemek odası, avangart tasarımı ve modern çizgileriyle evlere farklı bir hava katıyor.



Kusursuz işçiliği ve dayanıklılığıyla birbirinden eşsiz sofraların yıllar boyu şahidi olacak Casablanca yemek odası takımı; açılır yemek masası, altı adet sandalye, konsol ve aynadan oluşuyor. Modern şıklığı rahatlıkla buluşturan bu eşsiz koleksiyona www.yildizmobilya.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.



CaddeYıldız Mobilya Hakkında

1992 yılında mobilya ve beyaz eşya satışı ile faaliyetlerine başlayan CaddeYıldız Mobilya, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası doğrultusunda Oasis Cadde showroom merkezi ve yildizmobilya.com.tr online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor. CaddeYıldız, bugün geldiği noktada özel tasarım mobilyalarını yurt dışına da ihraç ediyor. İnegöl ve Kayseri'deki fabrikalardan temin edilen CaddeYıldız mobilyaları ilave mağaza maliyetlerini ortadan kaldıran ücretsiz kargo sistemi ile müşterilerin evlerine doğrudan ve güvenle ulaştırılıyor. Mobilya sektöründe yaklaşık 30 yıllık tecrübesi ile yılların verdiği sektör deneyimini müşterileriyle paylaşan CaddeYıldız Mobilya, zengin ürün çeşidine sahip hepsi özel tasarımlı mobilya koleksiyonlarının yanı



sıra müşteri memnuniyetine verdiği önem ile sektörün en beğenilen mobilya alışveriş sitesinin de sahibi.



www.yildizmobilya.com.tr/