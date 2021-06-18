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EĞİRDİR’DE 10 BİN TON ELMA DEPOLARDA KALDI

EĞİRDİR’DE 10 BİN TON ELMA DEPOLARDA KALDI
TÜRKİYE
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*EĞİRDİR’DE 10 BİN TON ELMA DEPOLARDA KALDI.
 
*BAŞKAN VELİ GÖK HAREKETE GEÇTİ.
 
*MİLLETVEKİLLERİ ANKARA’DAN DÜĞMEYE BASTI.
 
*ANKARA VE ANTALYA’DAN TEKNİK EKİP EĞİRDİR’E GELDİ.
 
*ELMALARIMIZ SEZONUN SONUNDA TARIM KREDİ
KOOPERATİFLERİ KANALIYLA SATILACAK.
 
Türkiye’nin elma bahçesi Eğirdir’de çiftçilerimizin elmalarının 10 Bin tonu soğuk hava depolarında satışı bekliyor, zaman hızla ilerliyor, arz ve talep görünmüyordu. Tam bu sırada Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK harekete geçerek olaya el koydu. AK Parti Isparta Milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz’le görüşmeler yapan Başkan Veli GÖK’ün çalışmaları netice verdi. Ankara’dan Tarım Kredi Kooperetfleri Genel Merkezinden Yönetmenler  Alper ÇİÇEK ile Hüseyin SAVAŞ ile teknik ekibi, Antalya Bölge Birliğinden Mustafa Güler ve Teknik heyeti, Eğirdir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İbrahim Yörük,  Eğirdir’de Başkan GÖK, Köy Muhtarı, kooperatif başkanı ve üreticilerle bir araya gelerek değerlendirme ve kritik toplantıyı gerçekleştirdiler. Tepeli Kooperatifinde bulunan elmaları inceleyen ve notlarını alan Ankara ve Antalya’dan gelen heyetler Eğirdir’den ayrıldı.
Eğirdir’de açıklama yapan Tarım Kredi Kooperatifi Antalya Bölge Birliği Yönetmeni Mustafa GÜLER ‘Biz fotoğrafları aldık, zincir marketlerle görüşeceğiz. Kendi marketlerimize ürün tedarik eden birimlerle görüşeceğiz, ne yapabiliriz. Onlar aldıkları ürünleri kaç liradan alıyorlar, nasıl tedarik ediyorlar onları soruşturalım, piyasa fiyatlarını öğrenelim ondan sonra irtibata geçelim.’ ifadelerini kullandı.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise; ‘Hem ilimizde, hem de ilçemizde tabiî ki özellikle Dünyanın ve Türkiye’nin şu anda mücadele verdiği pandemi sürecinde belli tarım ürünlerine arz – talep daralması söz konusu. Dolayısıyla ilçemizde yaklaşık 10 Bin ton soğuk hava depolarımızda elma stokumuz var. İl genelinde değerlendirdiğimizde toplamda 70 Bin ton elma stokumuz var. Elma pazarlama ve tüketim sezonunda sona yaklaşırken doğal olarak fiyatlarda bir sıkıntı var. Özellikle çiftçilerimizin sezonun bu son günündeki endişesini de kaldırma anlamında milletvekillerimizin organizasyonuyla Tarım Kredi Kooperatifi genel Müdürlüğümüz konuyu değerlendirdi, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğümüz, Antalya Bölge Müdürlüğümüz ve Eğirdir Müdürlüğümüz birlikte burada İl Genel Meclisi Üyelerimiz, Köy Muhtarımız ve Kooperatif Başkanımız ve bazı vatandaşlarımızla elimizde bulunan bu elma stokunu nasıl değerlendirebiliriz? Bunu nasıl pazarlayabiliriz? Şeklinde değerlendirme yapıyoruz. Buraya gelen heyet elimizdeki stok elmaları gördüler bu elimizdeki elmaların şu anda piyasa karşılığı nedir? Nasıl pazarlanabilir? Bu anlamda bir değerlendirme yapılacak inşallah, çiftçilerimiz lehine olumlu bir adım atarız ve bu sezonun sonundaki sıkıntıyı gidermiş oluruz düşüncesiyle bugün hep birlikte beraberiz. Biz özellikle Milletvekillerimize bu konuyla ilgilendikleri için Tarım Kredi Kooperatifleri  Genel Müdürlüğümüze ve  teknik heyetine, Antalya Bölge Müdürlüğümüz ve teknik heyeti ile Eğirdir Tarım Kredi Kooperatifleri heyetine teşekkür ediyoruz, inşallah faydalı bir çalışma olur.’ ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar ise elmalarını meysuya dökmek istemiyor, sezon sonu olması nedeniyle ortak fikir en azından yüksek kalitede depolarda bulunan elmaların kooperatifler kanalıyla en iyi fiyattan değerlendirilmesi ve çiftçinin bu sezonu mutlu kapatması.
Köy muhtarları, kooperatif başkanları ve elmaları depoda bekleyen üreticiler Başkan Veli GÖK’ün bu çalışmasından dolayı teşekkür ettiler.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
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