İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) işbirliği ile şekillenen proje kapsamında Süper Lig’te mücadele edecek Göztepe ve Altay, 1. Lig takımlarından Menemenspor, 2. Lig’teki Bucaspor 1928, 3. Lig’teki Karşıyaka ve Bergama Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lig’te yer alan İzmirspor’un formalarının göğüs bölümlerinde “FOLKART” yazacak. Folkart, Süper Lig’te mücadele edecek Göztepe ve Altay’a aynı anda sponsor olacak. Folkart, 2015 yılında kentin iki güçlü ekibi Göztepe ve Karşıyaka’ya sponsor olmuştu. 2017 yılında ise, yine İzmir’deki futbol takımlarına destek vermişti.Folkart’ın sponsorluk desteği Swissotel Büyük Efes İzmir Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İZVAK Başkanı Eli Erten, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Menemenspor Başkanı Tahir Şahin, Bucaspor Yönetim Kurulu Üyesi Okan Bulut, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bergama Belediyespor Başkanı Hasan Canoğlu, İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Bugüne kadar güzel İzmir’imiz için, kendi alanımızda çok beğenilen, öncü projeler ürettik. Ama bununla kesinlikle yetinmiyoruz. Biz, özel sektörün ve bizim konumumuzdaki şirketlerin, bulundukları şehre ve ülkeye fayda sağlayan kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal hayırseverlik projeleri altına imza atmalarının; kültüre, sanata ve spora destek vermelerinin, çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) ile işbirliği içinde, İzmir’e ve spor kulüplerine destek verdiklerini belirten Sancak, “Güzel İzmir; tam 144 yıl önce; yani 1877 senesinde Türkiye’de ilk futbol karşılaşmasının yapıldığı şehir olma özelliği taşıyor. Bugün bu geçmiş tabloya yakışan, çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Hem İzmir’de, hem de Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yine İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) desteği ile şekillenen bu projemizde, İzmir’de faaliyet gösteren ve ikisi süper ligde bulunan 7 takıma birden, ‘forma ana sponsoru’ olmaktan büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.“Tek amacımız güzel İzmir’imizi yüceltmek; futbol takımlarımızın mücadelesine ve azmine omuz vermek” diyen Mesut Sancak, şunları söyledi:“Göztepe, Altay, Menemenspor, Bucaspor 1928, Karşıyaka ve Bergama Belediyespor ve İzmirspor’umuzun futbol yolculuklarına katkı sağlama çabamız, bizi gururlandırıyor. Güzel İzmirlilerin, futboldaki dostluk, barış ve sevgi duyguları ile kucaklaşabilmek için; “İzmir’in Renkleri Tek Yürek” diyoruz. İşte bu nedenle çok mutluyuz. İzmir’e renk veren takımlarımızın değerini, gerçek gücünü vurgulayarak, yeni başarılara imza atmasını, futbola yeni bir soluk getirmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle tüm takımlarımıza, tüm taraftarlara, sporcularımıza ve yöneticilerimize ligde başarılar diliyorum.”Gelen bir soru üzerine Mesut Sancak, söz konusu destek projesinin 20 milyon lira civarında bir bütçeye sahip olduğunu açıkladı.İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ve kulüp başkanları Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak’a teşekkür etti. İZVAK Başkanı Ali Erten, “İZVAK-İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı olarak, kulüplerimize maddi kaynak sağlama amacıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda 2021-2022 sezonunda 7 İzmir kulübümüzün formalarında “Folkart” yer alacak. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. İzmirli kulüplerinin ortak forma sponsoru ile sahaya çıkmalarının İzmirimize çok yakıştığını ve çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Birliğin ve dayanışmanın gücüne inanıyoruz. Ortak forma sponsorumuz olan Folkart firmasına ve Sayın Mesut Sancak’a verdikleri destekten dolayı kulüplerimiz adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Toplantı renkli görüntülere sahne oldu. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve Altay’da yöneticilik yapan oğulları Kerem ve Fırat Sancak ’a siyah beyazlı formayı, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de, Mesut Sancak’a takımının yeni sezon formasını hediye etti.