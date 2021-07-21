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EĞİRDİR’DE BAYRAMLAŞMA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

EĞİRDİR’DE BAYRAMLAŞMA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
TÜRKİYE
G.Tarihi: 21.07.2021 16:56
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
*EĞİRDİR’DE BAYRAMLAŞMA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.
 
*HUZUREVİ SAKİNİ AHMET YAVUZ ile KAYMAKAM, PAŞA VE
BAŞKAN ARASINDAKİ DİYALOGLAR KIRDI GEÇİRDİ.
 
Eğirdir’de bayramın birinci günü saat 15.00’de Bayramlaşma Programı tertip edildi. Bayramlaşma programına Kaymakam Adem ÇELİK, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre Tayanç, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen ve protokol katıldı.
Buradaki bayramlaşmanın ardından Eğirdir huzurevinde gerçekleşen bayramlaşma programı renkli görüntülere sahne oldu. Eğirdir Huzurevi sakinlerinden Ziya Eyisaraç sıfır atık ürünlerinden yaptığı çiçek saksılarını protokole hediye etti. Yine Huzurevi sakinlerinden Ahmet Yavuz ile protokol arasındaki diyaloglar bayrama ayrı bir neşe kattı. Kaymakam, Paşa ve Başkan’a şiirler okuyan ve duygularını dile getiren Ahmet Yavuz büyük alkış aldı. Huzurevi Müdürü Kadriye Öz Kocaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen programda  protokol  Huzurevi sakinleriyle teker teker sohbet etti, hediyeler verilerek gönüllere girildi.
Huzurevi sakinleri ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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