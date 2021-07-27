İlçemiz Küçükkabaca Köyünde ve Küçükkabacalı olup, yurt içi ile yurt dışında ikamet eden kadınlarımızın dayanışmayı büyütmek, köyden çeşitli nedenlerle uzaklaşmış vatandaşlarımızı bir araya getirerek kaynaşmasını sağlamak amacıyla Küçükkabaca Gülleriyiz adlı kaynaşma etkinliği Cumartesi günü düzenlendi.Etkinliğe Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, Belediye Başkan Vekili Ali Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Muttalip İBİŞ ve Köy Muhtarı Ahmet ÇELİK katıldı.Organizyonun düzenlemesinde katkı sunan Fatma ÇELEBİ konuşma gerçekleştirdi. Devamında Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN ‘’Kaynaşmanın ilk aşaması olan toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, toplumu annelerimizin kadınlarımızın inşa ettiğini, bir araya gelerek gerçekleştirilen kaynaşma toplantılarının köyümüz adına çok faydalı olacağını dile getirdi”. Akabinde etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunan Fatma ÇELEBİ, desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkan Vekiline, Sayın İlçe Jandarma Komutanı ve Köy Muhtarımıza hazırlamış oldukları hediyeyi takdim etti. Toplantı çeşitli etkinliklerin sunulmasıyla sona erdi.