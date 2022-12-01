ISPARTA USULÜ TATAR MANTISI NASIL YAPILIR?

Isparta usulü tatar mantısı nasıl yapılır, tarifi nedir? Isparta usulü tatar mantısı malzemeleri nelerdir?Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzetler yapılmaya devam ediyor. Bugün de ısparta usulü tatar mantısı yapılacak. Dört gelin de tatar mantısı için yarışa başladı. Peki Isparta usulü tatar mantısı nasıl yapılır, tarifi nedir? Isparta usulü tatar mantısı malzemeleri nelerdir?Öncelikle iç malzeme için kıyma, soğan rendesi, tuz ve karabiberi çukur bir kapta karıştırın.Derin bir kaba yumurtaları, süt ve tuzu koyun ve sert bir hamur elde edinceye kadar un ekleyin.Hamuru yoğurduktan sonra üzerine nemli bir bez örterek yarım saat dinlendirin.Hamuru 2 eşit bezeye ayırın ve düz bir zemin üzerinde mantı hamuru kalınlığında açın.Hamurdan küçük bir bardak yardımıyla yuvarlaklar kesin.Bir kenarına hazırladığınız içten koyarak yarım ay şeklinde kapatın.Hamur kurumaya yüz tuttuysa yuvarlağın uçlarını az miktarda su ile ıslatın.Mantıları kaynayan tuzlu suya atıp haşlayın ve delikli bir kepçeyle tencereden alın.Ilınınca üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.Son olarak küçük bir tavada tereyağını eritin ve toz kırmızı biberi ekleyin. Yağ ısınınca mantının üzerine gezdirin.