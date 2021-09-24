Akdeniz Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyeler ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyeler arasında 'İşbirliği-Kardeşlik Protokolü' imzalandı.Türkiye’den 48 Belediye Başkanının katıldığı ‘işbirliği-kardeşlik protokolü’ toplantısına Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’te katıldı.Akdeniz Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyeler ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyeler arasında 'İşbirliği-Kardeşlik Protokolü' imzalandı. Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, beraberindeki heyetle KKTC'ye gitti. Bir dizi temaslarda bulunulan ziyarette Akdeniz Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyeler ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği belediyeleri arasında 'İşbirliği -Kardeşlik Protokolü' imzalandı. Girne'de yapılan imza törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, video konferans aracılığıyla katıldı. Törende, KKTC Başbakanı Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Türkiye Lefkoşe Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, KTBB Başkanı Mahmut Özçınar ile her iki belediyenin üye belediye başkanları hazır bulundu. Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, imza töreninde, "Türkiye ile KKTC, çok farklı bir gönül bağıyla bir birine bağlı olan iki ülkedir. Aramızdaki ilişkilerin güçlenmesi noktasında yaptığımız her çalışmanın ne kadar anlamlı olduğunu çok iyi biliyorum" dedi. İşbirliği-Kardeşlik Protokolü Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile KTBB Başkanı Mahmut Özçınar tarafından imza altına alındı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)