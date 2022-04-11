Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile ISUBÜ-Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerine yönelik öğrencilerin istihdama katılmalarında büyük kolaylık sağlayacak bir dizi eğitim programı gerçekleştirildi.İş ve Meslek Danışmanları tarafından; öğrencilerin kariyer planlama süreçlerine profesyonel destek sunmak amacıyla verilen iş kulübü eğitimlerinde; iş arama kanallarının etkin kullanımı, özgeçmiş hazırlama, iş görüşmesi teknikleri, beden dili ve etkili iletişim gibi bir çok konuya değinildi.İŞKUR’un aktif işgücü programlarına ilişkin bilgilendirmelerin de yapıldığı programa, ISUBÜ’ye bağlı Eğirdir, Uluborlu, Keçiborlu, Senirkent, Gönen, Aksu ve Sütçüler ilçelerindeki fakülte ve MYO’larda öğrenim gören öğrenciler yoğun katılım gösterdi.