Esnaf teşkilatından Polis

teşkilatına kutlama ziyareti

ESNAF TEŞKİLATININ

KATKILARINI BİLİYORUZ

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177’inci yıldönümü dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, oda başkanlarıyla birlikte Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı’yı ziyaret etti.Ziyarette, “Emniyet Müdürümüzün şahsında bütün Polis kardeşlerimizin kuruluş yıldönümlerini kutluyorum” diyen Birlik Başkanı Tural “Polis toplumun asayişinin, güvenliğinin, malının ve namusunun bekçisidir. Türk Polisi geçmiş olan bu 177 yılda çok önemli görevler ifa etmiştir. Vatandaşın can, mal emniyeti açısından ve sükûnetin sağlanması anlamında önemli görevler üstlenmiştir. Isparta Polisi de, Emniyet Müdürümüzün şahsında ilimizde asayişin daim olması, huzurun ve güvenliğin daim olması noktasında gece gündüz demeden 24 saat yoğun bir çalışma içerisindeler. Esasında herkesin vicdanı kendi polisi olması gerekir ama vicdansızlarında bir caydırıcı güce ihtiyacı vardır. Toplumun vicdanı da polistir. Esnafımız dükkanlarını kapatıp akşam evine gittiğinde önce Allaha sonra sizlere güvenmektedir. Bu vesileyle Polis Teşkilatımızın 177. Yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, polislerimize sağlık, huzur, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan Polislerimize ise Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı “ inşallah hukuktan ayrılmadan, devlete cebelleşmeden, kimseye yanlış yapmadan insanımıza şehrimize hizmet etme gayesindeyiz. Yaklaşık 9 aydır buradayım arkadaşlarla birlikte halkımızla ilişkileri güçlendirme, günün şartlarına uygun olarak revize olma, Türkiye Emniyet Teşkilatının yeni inşası sürecine sağlıklı, güven dolu gençlerle hizmet edebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz kendisinden şikayet edilen değil dua alan dua edilen bir teşkilat istiyoruz. Mensuplarımız bu çaba içinde olsun diye çabalıyoruz. Toplumun rengi neyse, Türk milletinin alışkanlıkları kabulleri neyse İslam Ahlakının yaklaşımı neyse bunları ölçü alarak Cumhuriyetimizin temel değerleriyle bunları özdeşleştiren bir nesil oluşturmak için burada çok zamanımız var. Buradaki mensupları ben bir evladım olarak görüyorum ve onları öyle yetiştirmeye çalışıyorum. 30 yıllık meslek hayatın boyunca eğitim konularına çok önem verdim. Devlet güvenliğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Bu bilgileri de çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Isparta şehri de bize bu fırsatı fazlasıyla veriyor. Isparta huzurlu, halkı kendisiyle barışık, asayiş yönüyle güzel olumlu bir şehir. Bu anlamda bize daha çok eğitim zamanı oluşuyor. Bu açıdan kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu vesileyle esnaf teşkilatımızın. Buradaki odalarımızın, Birlik Başkanımıza bize katkılarını desteklerini biliyoruz. Önümüzdeki süreçte büyüklerimizin takdiriyle bazı adımlar atacağız. Eskimiş binalarımızı yenileyeceğiz, yeni binalar yapacağız. Yeni yerleşim birimlerinde karakol ihtiyaçlarını gidereceğiz. İnşallah Ramazandan sonra da sahada olacağız. Halkla temas anlamında olsun, bu şehirde bir karakol amirini tanımayan kalmasın, bizi evlatları gibi bilsinler, ihtiyaçları varsa söylesinler istiyoruz. Bu vesileye ziyaretinizden mutluluk duyduk Teşekkür ediyorum” dedi.Birlik Başkanı Tural’ın Emniyet Müdürü Turanlı’ya Türk Bayrağı rozeti armağan ettiği ziyaret karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu.