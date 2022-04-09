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ISPARTA MUTFAĞI: SAKALA SARKAN ÇORBASI
ISPARTA MUTFAĞI: SAKALA SARKAN ÇORBASI
TÜRKİYE
Tarih:
09.04.2022 18:32
G.Tarihi:
09.04.2022 18:34
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ISPARTA MUTFAĞI
"Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" de yöresel yemeklerimizden
"Sakala Sarkan Çorbası "
Afiyet olsun...
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ISPARTA MUTFAĞI: TOP TARHANA
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