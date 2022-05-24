Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle öğrencilere ve idari personele yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.Gönen MYO'dan Dr. Öğretim Üyesi Nihat Altuntepe ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nurgül Avcı Baksı’nın başkanlık ettiği gezi programına, 200’e yakın öğrenci katıldı. Kafile, Rektörlük önünden Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler ve Sağlık Spor Kültür Daire Başkanı Musa Uysal tarafından uğurlandı.SKS Başkanı Musa Uysal , bu gezi ile tarihi ve kültürel mirasa, milli değerlere sahip çıkarak, bu mirası tarihi ve kültürel zenginlikleri gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmayı amaçladıklarını belirtti.Üniversite tarafından karşılanan gezide öğrenciler rehber eşliğinde şehitlerin kanlarıyla destan yazdığı Çanakkale’yi ve Çanakkale Şehitliği'ni gezdiler.