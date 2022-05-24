Ege Akdeniz Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu dün Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde toplanarak ekonomik gelişmeleri ve dernek faaliyetlerini masaya yatırdı.Isparta, Eğirdir, Yalvaç, Kuşadası, Marmaris, Kütahya, Konya İş İnsanları Derneklerinin oluşturduğu ve TÜGİK’e bağlı olan EGAFED’in yönetim kurulu toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı A. Sezer Gök, “Bilindiği üzere çevreye, insanlara, bitki örtüsüne, canlılara ve hayvanlara zarar vermeyen üretim prosesleri revaçta ve takdir görmektedir. Isparta’mız başta olmak üzere bölgemiz coğrafi konum itibariyle özellikle tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilmesine müsaitlik gösterir. Bu noktada verilebilecek en kıymetli örneklerden biri güldür diyebiliriz. Isparta gülünün yaklaşık 150 yıllık geçmişi vardır. Lavanta üretimi de son dönemlerde bölge ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Amacımız ülkemizin kalkınmasına hizmet eden projeleri tasarlayıp uygulamaktır” dedi.