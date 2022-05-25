Isparta İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve Ramazan ayıyla ara verilen Sabah Namazı Buluşmalarına yeniden başlandı.22 Mayıs 2022 Pazar günü İstiklal Mh. Camii’nde gerçekleştirilen buluşmaya İl Müftüsü Bayram Şahin, Şube Müdürü Mustafa Güner, Manevi danışmanlar, din görevlileri, gençler ve vatandaşlar katıldı.Kılınan sabah namazının ardından tesbihat, dua, aşr-ı şerif, zikir ve salavatlar okundu. İl Müftüsü Bayram Şahin yaptığı sohbette, özellikle sabah ve yatsı namazlarını kılmaya devam edilmesini, bu namazları kılanların Allah’ın himayesinde olduklarını ifade ederek cemaatin çoğunluğunu oluşturan gençlere teşekkür etti ve derslerinde başarılar diledi.ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ