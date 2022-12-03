Özel Çocuklara Yönelik Kermes

2-4 Aralık’ta IYAŞ Park AVM’de

3 Aralık Dünya Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Karınca Zihinsel Engelliler Derneği tarafından Kermes Düzenlenecek.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği tarafından bir kermes düzenlenecek.

Konuya ilişkin edinilen bilgilere göre, 2 Aralık 2022 Cuma günü Iyaş Park AVM Mado önünde üç gün boyunca devam edecek olan kermeste takılar, organik oyuncaklar ve el işleri özel çocuklara daha güzel bir gelecek için satışa sunulacak.

Karınca Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Hülya Yüceer, sözkonusu kermesten elde edilecek gelirin özel çocukların ihtiyaçları için kullanılacağını belirterek,

“Iyaş Park AVM’de 2 Aralık Cuma günü açılacak ve üç gün boyunca devam edecek olan kermesimize tüm Ispartalıları bekliyoruz. Özel çocuklarımıza daha güzel bir gelecek için kermesimizde buluşalım” dedi.



EKİM AYINDA DA GIDA

KERMESİ DÜZENLEMİŞLERDİ

Yüceer, Dernek olarak zihinsel engellilerin eğitim ve istihdamına katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu doğrultuda zaman zaman kermes düzenliyoruz. Ekim ayında da Saat Kulesi önünde düzenlediğimiz Kermesimizde gıda ürünlerinin yanı sıra giysi çeşitleri de satışa sunulmuştu. Buradan elde ettiğimiz geliri de Derneğimizde eğitim gören Zihinsel Engellilerimizin ihtiyaçlarında kullanacağız. Kermesimize halkımız ve öğrenciler büyük ilgi göstermişti. Şimdi de Iyaş Park AVM’de takılar ve organik oyuncaklar ile el işlerinden oluşan kermesimizi açacağız. Buradan elde edeceğimiz geliri de aynı şekilde yine Zihinsel Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarında kullanacağız” dedi.