ISUBÜ ile ASHM Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Isparta İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Isparta İl Müdürü Yakup Kütük’ün imzaladığı protokol, öğrencilerin ve personelin eğitim, iletişim, hukuk, iktisat, medya, sağlık ve bağımlılık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına, aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına sahip oldukları her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kariyer Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Erhan Türkoğlu, iki kurum arasında daha önce imzalanan işbirliği protokolü gereği düzenlenen "Medyayı Tanımak, Kavramak ve Kullanmak ile Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" eğitimlerine yaklaşık 5 bin öğrenci ve personelin katılım sağladığını hazırladığı sunumla anlattı.

ISUBÜ Rektörlüğü Senato Salonunda düzenlenen imza törenine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Aile ve Sosyal Hizmetler Isparta İl Müdürü Yakup Kütük, Rektör Yardımcıları Pof. Dr. Hüseyin Fakir, Prof. Dr. Yıldız Bolat, Prof. Dr. H. Cenk Bayrakçı, Genel Sekreter Sefer Kutlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Isparta İl Müdür Yardımcısı Lütfü Büyükses, ISUBÜ Kariyer Merkezi yönetimi katıldı.