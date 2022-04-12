Emniyet Teşkilatının 177. Kuruluş Yılı kapsamında, Kaymakam Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Görgün’ü makamında ziyaret etti.Ziyarette, Emniyet Müdürü ve İlçemiz polislerinin Polis Haftasını kutlayan Kaymakam Çelik, ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakârca çalışan tüm emniyet mensuplarına meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar diledi.İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Görgün nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Adem Çelik’e ve Belediye Başkanı Veli Gök’e memnuniyetlerini dile getirerek, “Görevimizi ifa ederken bizlerden desteklerini esirgemeyen Sn. Kaymakamımız Adem Çelik ve Sn. Belediye Başkanımız Veli Gök’e Emniyet teşkilatımız adına teşekkür ediyorum.” dedi.Kaymakam Adem Çelik daha sonra Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. kuruluş yıldönümü nedeniyle, İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde çalışan polisler onuruna Eğirdir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.Nafiz Yürekli Uygulama Otelinin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Kaymakam Çelik’in yanı sıra Belediye Başkanı Veli Gök, Dağ Komando Okulu Kurmay Başkanı Piyade Albay Gökhan Hüseyin Özbek, İlçe Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç, İlçe Hakimleri Uğur Gözüyılmaz ve Nesibe Ertekin Ortaç, İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Görgün, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, ilçe emniyet personeli katıldı.İftar programında bir konuşma yapan Kaymakam Çelik, “Öncelikle Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, geride kalan Kahraman Gazilerimize de sağlık, sıhhat afiyetler diliyorum. Bütün şehit ailelerimize de sabırlar diliyorum. Polis haftası nedeni ile kahraman polis teşkilatımız ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Birlik beraberlik içerisinde büyük bir samimiyetle bir arada oturmamız bizim için çok büyük bir nimet. Polisimiz ve Jandarmamız başta olmak üzere Allah hepinize kolaylıklar versin, kazadan beladan korusun inşallah.” dedi.