### Isparta'nın Mayıs Ayı İhracatında Almanya Rekor Kırdı



**Almanya'ya İhracat Tüm Zamanların En Yüksek Değerinde**



Isparta, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Almanya'ya 10 milyon 441 bin 26 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk beş ayındaki Almanya'ya toplam ihracat ise 14 milyon dolar bandında.



**İsrail'e İhracat Sıfırlandı**



Dünyanın gözleri önünde çocukları, kadınları, yaşlıları, insanları ve yardım gönüllülerini vahşi şekilde öldüren, soykırım suçu işleyen Netanyahu ve kabinesinin yönettiği İsrail'e ihracat, Mayıs ayında yasaklar ışığında sıfırlandı. Ocak 2024'ten Nisan sonuna kadar gerçekleştirilen ihracat toplamı ise 880 bin dolar olarak hesaplandı.



**ABD ve Hindistan'a İhracat Artışta**



- Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 3 milyon 918 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 1 Ocak- 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında bu değer 22 milyon 604 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

- Isparta'nın Hindistan'a ihracatı 3,1 milyon dolar oldu. Yılın ilk beş ayında Hindistan'a ihracat hacmi 23,8 milyon dolara erişti.



**Diğer Önemli Pazarlar**



- Birleşik Krallık'a 2 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı.

- İspanya'ya gerçekleştirilen ihracat ise 3 milyon 218 bin dolar oldu.

- Rusya'ya ihracat 2,1 milyon dolar olarak kaydedildi, toplamda ise bu değer 6 milyon dolara ulaştı.



**Isparta'nın İhracat Atlasına Yakın Plan**



Ülke | Mayıs '24 (Bin Dolar) | Ocak-Mayıs '24 (Bin Dolar)

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ABD | 3.918,33 | 22.604,02

Almanya | 10.441,26 | 13.921,11

Antalya Serbest Bölge | 13,05 | 36,30

Azerbaycan | 583,87 | 2.189,72

BAE | 527,70 | 2.302,39

Birleşik Krallık | 2.020,79 | 7.389,77

Çin | 3.881,17 | 12.500,32

Filistin Devleti | 14,97 | 35,51

Fransa | 298,93 | 4.761,64

Hindistan | 3.125,31 | 23.829,99

Irak | 308,96 | 1.100,41

İran | 244,73 | 281,51

İrlanda | 293,70 | 584,29

İspanya | 3.218,70 | 9.222,11

İsrail | 0,00 | 880,05

İsveç | 232,83 | 1.250,73

İsviçre | 139,17 | 250,22

İtalya | 2.179,56 | 5.545,13

KKTC | 47,04 | 228,99

Norveç | 253,34 | 256,26

Polonya | 606,57 | 2.859,88

Portekiz | 218,33 | 270,11

Rusya | 2.140,61 | 6.074,62

Türkmenistan | 361,25 | 2.697,62

Ukrayna | 15,26 | 177,18

Yunanistan | 165,12 | 551,16

**Toplam** | **42.366,92** | **156.256,54**



Isparta, Mayıs ayında 42 milyon 366 bin 92 dolar ihracat gerçekleştirerek olumlu bir tablo çizdi. Özellikle Almanya'ya yapılan ihracatın rekor seviyelere ulaşması dikkat çekti. Diğer önemli pazarlarda da kayda değer artışlar yaşandı.