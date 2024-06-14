Bakanlık Yurt Dışı Çıkış Harcı İddialarına Son Noktayı Koydu: Ücretlere Tam 10 Katı Zam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in borsa ve kripto para işlemlerindeki vergi artışı planının iptal edildiğini açıklamasının ardından, yeni vergi paketinde yurt dışı çıkış harcıyla ilgili iddialar gündeme geldi.

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, yaklaşan vergi paketinde yurt dışı çıkış harcına yüzde 566 ile 1066 arasında bir artış öngörülüyor. Eğer bu oranlardaki zam gerçekleşirse, mevcut 150 TL olan yurt dışı çıkış harcı 1000 ila 1750 TL arasında bir seviyeye yükselecek.

Son zam Mart 2022'de yapılmış ve harç 50 TL'den 150 TL'ye çıkarılmıştı. 2023 yılında yurt dışı çıkış harçlarından 1 milyar 311 milyon lira tahsil edilirken, 2024 yılının ilk dört ayında bu rakam 427 milyon lira olarak kaydedildi.

Ancak, çıkış tarihi itibarıyla yurtdışında oturma izni bulunanlar ve ticari amaçlı taşımacılık yapanlar gibi belirli gruplar bu harçtan muaf tutulacaklar.

Yurt dışı çıkış harcında beklenen bu büyük artış, vergi paketinin TBMM gündemine gelmesiyle netlik kazanacak.