### Isparta’nın Mayıs Ayı İhracatında Rekor: Yaş Meyve ve Sebze Öne Çıktı



**Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Rekor Değerde: 14,7 Milyon Dolar**



Isparta, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yaş meyve ve sebze ihracatında rekor seviyeye ulaşarak 14 milyon 737 bin 10 dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk beş ayında ise bu sektördeki ihracat hacmi 40 milyon 488 bin 38 dolara ulaştı.



**Tekstilde Umut Veren Yükseliş**



Hazır giyim ve konfeksiyon alanında ihracat, 4 milyon dolar seviyesine yaklaştı. Yılın ilk beş ayında ise bu alandaki ihracat hacmi 13 milyon 187 bin dolar olarak hesaplandı. Tekstil ve hammaddeleri ihracatı ise 2 milyon 965 bin 30 dolar olarak gerçekleşti ve yılın toplamında 8 milyon dolara ulaştı. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı 1 milyon 591 bin dolar oldu ve yılın toplamı 10 milyon 943 bin dolar olarak kaydedildi.



**Isparta’nın Mayıs Ayı ve Ocak-Mayıs 2024 İhracat Verileri**



Sektör | Mayıs '24 (Bin Dolar) | Ocak-Mayıs '24 (Bin Dolar)

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Yaş Meyve ve Sebze | 14.737,10 | 40.488,38

Hazır Giyim ve Konfeksiyon | 3.928,90 | 13.187,65

Tekstil ve Hammaddeleri | 2.965,30 | 8.051,42

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri | 1.591,73 | 10.943,24

Diğer Sektörler | 19.144,89 | 83.585,85

**Toplam** | **42.366,92** | **156.256,54**



**Sektör Bazlı İhracat Detayları**



- **Çelik:** Mayıs ayında 33,12 bin dolar, yılın ilk beş ayında 312,95 bin dolar.

- **Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri:** Mayıs ayında 2.753,19 bin dolar, yılın ilk beş ayında 10.899,21 bin dolar.

- **Demir ve Demir Dışı Metaller:** Mayıs ayında 238,60 bin dolar, yılın ilk beş ayında 1.305,73 bin dolar.

- **Elektrik ve Elektronik:** Mayıs ayında 68,96 bin dolar, yılın ilk beş ayında 129,15 bin dolar.

- **Halı:** Mayıs ayında 1.778,37 bin dolar, yılın ilk beş ayında 8.446,67 bin dolar.

- **Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri:** Mayıs ayında 787,92 bin dolar, yılın ilk beş ayında 3.346,80 bin dolar.

- **İklimlendirme Sanayii:** Mayıs ayında 1.092,71 bin dolar, yılın ilk beş ayında 3.817,48 bin dolar.

- **Kimyevi Maddeler ve Mamulleri:** Mayıs ayında 1.752,69 bin dolar, yılın ilk beş ayında 10.112,02 bin dolar.

- **Kuru Meyve ve Mamulleri:** Mayıs ayında 63,20 bin dolar, yılın ilk beş ayında 206,96 bin dolar.

- **Madencilik Ürünleri:** Mayıs ayında 7.204,14 bin dolar, yılın ilk beş ayında 28.105,87 bin dolar.

- **Makine ve Aksamları:** Mayıs ayında 1.041,27 bin dolar, yılın ilk beş ayında 4.788,85 bin dolar.

- **Meyve Sebze Mamulleri:** Mayıs ayında 904,06 bin dolar, yılın ilk beş ayında 5.723,15 bin dolar.

- **Mücevher:** Mayıs ayında 7,28 bin dolar, yılın ilk beş ayında 29,90 bin dolar.

- **Otomotiv Endüstrisi:** Mayıs ayında 48,78 bin dolar, yılın ilk beş ayında 73,98 bin dolar.

- **Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller:** Mayıs ayında 1.218,85 bin dolar, yılın ilk beş ayında 3.644,99 bin dolar.

- **Süs Bitkileri ve Mamulleri:** Mayıs ayında 150,74 bin dolar, yılın ilk beş ayında 2.284,07 bin dolar.



Isparta, Mayıs ayında 42 milyon 366 bin 92 dolar ihracat gerçekleştirerek olumlu bir tablo çizdi. Ancak, yılın ilk beş ayında geçen yıla göre biraz geride kaldı.