Şiddetli Lodos Elektrik Direklerini Devirdi, Köylerde Elektrik Kesintisi Yaşandı!

Isparta'da Lodos Felaketi: Elektrik Hatları Zarar Gördü, Köyler Karanlıkta Kaldı!

Şarkikaraağaç'ta Şiddetli Rüzgar Elektrik Direklerini Söktü, Tamir Çalışmaları Başladı!

Elektrik Kesintisi Nedeniyle Zor Anlar Yaşayan Köylerde Ekipler Çalışmalarını Sürdürüyor!

Meteorolojinin Uyarıları Boşa Çıkmadı, Isparta'da Lodos Felaketi Yaşandı!

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli lodos, bugün sabah saatlerinde elektrik direklerini devirerek köylerde elektrik kesintilerine neden oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından yaşanan fırtına, özellikle elektrik hatlarına ve direklere zarar verdi.Şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik direkleri devrilirken, köylerde yaşayan vatandaşlar elektriksiz kaldı. Yetkililer, elektrik hatlarının tamir edilmesi için çalışmalara başladı. Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesiyle elektriklerin yeniden sağlanması hedefleniyor.Lodosun etkisiyle oluşan elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, yetkililer de vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Fırtınanın etkisini kaybetmesiyle birlikte çalışmaların hızlanması bekleniyor.