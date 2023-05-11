Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Paydaşlarla Bir Araya Gelerek Gül Festivali İçin İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi Isparta, dünyaca ünlü Güller Diyarı olarak anılan şehrimiz, büyük bir heyecanla yaklaşan Uluslararası Gül Festivali'ne hazırlanıyor. Bu önemli etkinlik öncesinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcilerini bir araya getirerek bir istişare toplantısı düzenledi. Başkan Başdeğirmen, festivalin başarıyla gerçekleştirilmesi ve tüm paydaşların görüş ve önerilerini alarak ortak bir vizyon oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Toplantıda, festival programı, etkinlikler, katılımcılar ve diğer detaylar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İşbirliği ve dayanışma ruhuyla geçen toplantıda, Isparta'nın gül kokulu atmosferine yakışır bir festivalin planlanması için önemli adımlar atıldı. Uluslararası Gül Festivali, Isparta'nın doğal güzelliklerini ve eşsiz gül tarlalarını dünya ile buluşturacak önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler, gül hasadı, sergiler, konserler, yarışmalar ve daha birçok etkinlikle renklenecek. Bu uluslararası platformda, Isparta'nın gül yetiştiriciliği ve gülyüzü üretimi gibi önemli sektörleri de desteklenerek tanıtımı yapılacak. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, festivalin şehrin turizm potansiyelini artıracağını ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını belirterek, festival programının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Gül Kokulu Şehir Isparta, Başkan Başdeğirmen'in liderliğindeki bu istişare toplantısıyla birlikte Uluslararası Gül Festivali hazırlıklarına hız kazandırdı. Hemşehriler, festival boyunca şehirlerine gelecek ziyaretçilere ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını şimdiden yaşamaya başladı. Isparta, güllerin zarif dansıyla dolup taşacak. Uluslararası Gül Festivali, şehre gelen misafirler için unutulmaz anılarla dolu bir deneyim olacak.