Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Göktaş köyünde AB LEADER Projesi kapsamında bir program gerçekleştirdi. Bu programla birlikte, Göktaş köyü kadınlarına istihdam sağlamak amacıyla "Batı Anadolu Türkmen Halısı" dokuması için 6 adet tezgâh ve organik ip desteği verildi. Programa Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğirdir Kaymakamı, Eğirdir Belediye Başkanı, Eğirdir Milli Eğitim Müdürü, kurum yetkilileri ve Göktaş Köyü Muhtarı ile köy halkı katıldı.Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Uzmanı Nagihan İNCE ve Dernek Üyesi Çetin Meydan, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği, kırsal alanda sürdürülebilir kalkınma stratejilerini teşvik etmek ve kırsal politikaları geliştirmek amacıyla kurulmuş bir dernektir. "Batı Anadolu Türkmen Halısı" projesi, kadınlara iş imkanı sağlamayı ve kırsal ekonomiyi geliştirmeyi hedeflemektedir.Isparta TKDK İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, konuşmasında Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği'nin çalışmalarını desteklediklerini ve kırsal kalkınmanın tabandan tavana doğru gerçekleşmesini istediklerini belirtti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise kalkınmanın taşradan başlaması gerektiğine inandıklarını ve kırsalda yerel kalkınma stratejilerinin oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. Gök, Göktaş köyünün özel olduğunu ve burada elde edilen başarıların diğer bölgeler için örnek teşkil edeceğini ifade etti.Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise Göktaş köyünde gerçekleştirilen projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek köylülerin çalışkanlığını ve projeye verdikleri önemi vurguladı.Bu program sayesinde Göktaş köyü kadınlarına iş imkanı sağlanması ve bölgenin kırsal kalkınmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.