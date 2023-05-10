Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Yalvaç'ta Din Gönüllüleriyle Buluştu: Personelin Sorunları Dinlendi, Hoş Bir Vakit Geçirildi

Yalvaç, Isparta'da Diyanet-Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yıldız ve beraberindeki personelleriyle birlikte unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Masır Mesirelik alanındaki Düğün salonunda gerçekleşen buluşmada, Genel Başkan Ali Yıldız Bey, personelin sorunlarını dinledi ve görüş alışverişinde bulundu.Din görevlileri, Kuran Kursu Öğreticileri, memurlar, hizmetliler ve şoförlere yönelik düzenlenen etkinlikte hoş bir vakit geçirildi. Genel Başkan Ali Yıldız Bey, personelin sorularını cevapladı ve sorunlarına çözüm bulmaya çalıştı. Bu anlamlı etkinlik, farklı ilçelerde de gerçekleştirilecek planlamaların başlangıcı olarak nitelendirildi.Yalvaç İlçe Temsilcisi Sayın Serdar Sabun Bey'e ve Yalvaç ilçe yönetimine, bu güzide etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyoruz. Diyanet-Sen, farklı bir sendikacılık anlayışıyla yola devam ederek, din görevlileri ve çalışanlarının sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmaya devam edecektir.