Isparta'da yaşayan Jessica Pekbaş Müslüman Oldu

Isparta’da esnaflık yapan 28 yaşındaki Alman uyruklu kadın İslamiyet’i seçti.

Müftülüğümüze başvurarak Müslüman olmak istediğine dair dilekçe veren Jessica Pekbaş, İl Müftü Yardımcısı Halil Taş’ın huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Yapılan ihtida merasiminden sonra Sahra Sare ismini alan Jessica Pekbaş’a İl Müftü Yardımcısı Taş tarafından Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

İhtida merasiminin sonunda duygulandığı görülen Sahra Sare; Kendi isteğiyle Müslüman olduğunu ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.



ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ

