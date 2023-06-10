Yerel Eylem Grupları Eğirdir'de Buluştu: İşbirliği ve Projeler Geliştirmek İçin Adımlar Atıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde faaliyet gösteren Eğirdir Yerel Eylem Grubu, Denizli İli Yerel Eylem Grubu ile Eğirdir'de bir araya geldi. Eğirdir Belediyesi Liman Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen istişare toplantısına Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Uzmanı Nagihan ERSAN ile birlikte Taşeli Turkuaz Yerel Eylem Grubu Derneği (TAŞEL) Müdürü Seher Güzel ve YKS Uzmanı Mustafa Güzel, Denizli HAMBAT Yerel Eylem Grubu Derneği (HAMBATYEG) Temsilcisi Ufuk ELKAMA, ÇAMELİ Yerel Eylem Grubu Temsilcisi Ahmet SADIÇ, Kayı Pazarı Yerel Eylem Grubu Derneği (KAYEG) Proje Uzmanı Medine TEKİN katıldı.

Ermenek ve Başyayla ilçelerini kapsayan faaliyetleriyle üreticileri harekete geçirmeyi hedefleyen yerel eylem grupları, Eğirdir ilçesinde bulunan Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde ceviz, kiraz, elma ve tıbbi aromatik bitkiler üzerine yerinde eğitim gerçekleştirdi. Program, Keçiborlu ilçesi ve Burdur ilinde de devam etti.

Denizli Yerel Eylem Grubu temsilcileri, Isparta'da bir proje eğitimine katıldıktan sonra Eğirdir Yerel Eylem Grubu'nu ziyaret ederek, Eğirdir hakkında bilgi aldılar. Temsilciler arasında birçok konuda fikir birliği sağlandı ve ilerleyen günlerde işbirliği içinde çeşitli projelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Eğirdir'de gerçekleşen bu yerel eylem grupları buluşması, bölgedeki tarım ve üretim faaliyetlerine destek sağlamayı hedefleyen önemli adımların atıldığı bir platform oldu. İşbirliği ve projelerin geliştirilmesiyle, bölgedeki çiftçiler ve üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım faaliyeti yürütebilmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.