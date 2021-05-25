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​Zamanın Üstünde Babet Modelleri

​Zamanın Üstünde Babet Modelleri
TÜRKİYE
G.Tarihi: 25.05.2021 13:21
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Isparta Düğün Salonları
Zamanın Üstünde Babet Modelleri
Düz giyeyim de bugünü rahat geçireyim diyen bayan sayısı oldukça fazladır.Babet modelleri, rahatlığın tanımıdır. Düz sayılabilecek kadar az topuğa sahiptir. Ayakları rahat ettirecek şekilde tasarlanmıştır. Bütün gün ayakta dursanız dahi varlığını asla hissetmezsiniz. Ayak sorunu yaşamak istemeyenlerin tercihidir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ürünlerin özel zamanlar için tasarlananları da mevcuttur. Tabanda kullanılan hazır PVC, termo kauçuk, poli, jurdan, faylon rahatlık ve konfor sağlamaktadır. Özel tasarımları sayesinde dikkat çekici olan ürünlerin özel geceler için tasarlananları da mevcuttur. Parlak deri, bol aksesuar ile süslenerek gece kıyafetinize uyum sağlamaktadır.
Babet Şıklığı ve Rahatlığı
Hanımlar rahatlığın ve şıklığın bir arada olmasını isterler. Şık olmayan bir ayakkabı pek tercih edilmez. Babet modellerinde rahatlığın yanı sıra şıklık ve gösteriş ön plandadır. Taşlı, demirli aksesuarlar kullanılan ürünler çok tarzdır. Antibakteriyel malzemesi sayesinde bakteri oluşumu engellenir. Böylece bütün gün ürünün içinde olan ayakta koku gibi olumsuzluklara rastlanmaz. 1 cm kadar topuğu ve özel tasarımıyla rahatlığınızı garanti eder. Model ve renk çeşitliliği seçim kolaylığı sunmaktadır. Uygun fiyatlı muhteşem ürünlere https://www.modatrend.com.tr/bayan-babet adresinden ulaşabilirsiniz.





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