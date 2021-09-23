Sıcak Asfalt Hedefi Tamamlanmak Üzere

Isparta Valiliği İl Özel İdaresi’nin bu yıl belirlediği 68 kilometrelik sıcak asfalt hedefinde yüzde 90’lık tamamlanma sağlandı.Sıcak asfalt sezonun son çalışması Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyündeki 18 km’lik yolda devam ediyor. Vali Ömer Seymenoğlu, beraberinde Sütçüler Kaymakamı İsmail Güney, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Genel Meclisi üyeleri ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ile birlikte sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunarak çalışanlara kolaylıklar diledi.Sütçüler ilçesinde devam eden bir diğer yol çalışması ise Çandır köyü merkeziyle Yıldız Mahallesi arasında kalan 10 Kilometrelik güzergah. Bu güzergah, İl Özel İdaresi’nin ilk kez beton yol yapımı gerçekleştirdiği güzergah olacak.Vali Seymenoğlu, beton yol çalışmasının yapılacağı alana kurulan malzeme kırım ve eleme tesislerinde incelemede bulunarak İl Özel İdaresi ekiplerinden bilgi aldı. Bölgeye önümüzdeki günlerde beton santrali kurularak Ekim ayı içinde de yol yapım çalışmaları başlayacak.Vali Seymenoğlu incelemelerinin ardından Sütçüler Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek Kaymakam Güney’den ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak Kaymakamlık binasında yeni konsept uygulamasıyla yenilenen İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu.