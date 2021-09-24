EĞİRDİR TOKİ BİNALARI YÜKSELİYOR

2. ETAP TOKİ İÇİN BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Eğirdir TOKİ Binalarının yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Eğirdir Konya yolu üzeri Bağlar mahallesinde yapımı devam eden 142 Adet Konut ve 1 Adet ticaret merkezi inşaatı yükseliyor. İnşaatlar bittikten sonra kuradan çıkan ev sahipleri ile iletişime geçilerek gerekli işlemler yapıldıktan sonra evleri teslim edilecek.Yüklenici Firma Deniz Yapı Taahh. Proje Müş. ve Tic. A.Ş. tarafından inşaat yapım çalışmaları devam eden Eğirdir TOKİ binalarının eksiksiz ve kusursuz olarak dizayn edildiği görüldü.Birinci etap TOKİ evlerinin önümüzdeki ilk bahar aylarında bitmesi ve ilçemizde ev hasretiyle yaşayan vatandaşlarımızın evlerine kavuşması bekleniyor. 2. Etap TOKİ evleri için Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün çalışmaları sürüyor.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)