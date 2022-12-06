Şehidimizin ismi evinin önündeki sokakta yaşatılıyor

Kuzey Irak’ta Pençe Kilit Operasyonları kapsamında 14 Mayıs 2021 tarihinde şehit düşen Uzman Onbaşı Şehit Yasin Özdamar’ın ismi Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan toplantısında oybirliği ile alınan karar doğrultusunda Fatih Mahallesi 4619 Sokakta yaşatılacak. Alınan karar sonrasında şehidimizin isminin yer aldığı sokak tabelası kararın hemen ardından ilgili sokağa takılmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar’ın annesi Keziban ve babası Sadettin Özdamar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek alınan karardan dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkür etti. Ziyarete belediye meclisi üyeleri de eşlik etti.