Dede ve babalarımız meyveleri özellikle elmaları kış mevsiminde tüketmek üzere saklamak için son derece sağlıklı ve garanti bir uygulama yaparlardı.Fotoğraflarda da görüldüğü gibi elmaları tek tek yaralamadan toprağa muhafazalı bir şekilde gömer, kış mevsiminde de kenarından açtığı bir delikten de ihtiyacı kadar alıp tüketirlermiş.Cenazelerin sabaha kadar beklemelerinde ya da başka eğlence meclislerinde gençlerin ortadan kaybolup kuyu açmaya gitmeleri, aldıkları elmaları o meclise sunmaları özellikle kuyunun sahibi oradaysa ona çaktırarak "yiyin-yiyin kendi malınızmış gibi yiyin" demeler yöremizin çok meşhur muhabbetlerindendi.Malesef bu geleneğimizde büyük ölçüde teknolojinin kurbanı oldu.Bir hatırlayalım istedik. Afiyet olsun.