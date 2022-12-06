Isparta Belediyesi kentsel sit alanı içerisinde yer alan Mimar Sinan Camii ve çevresinde meydan ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınan izinler kapsamında yaklaşık 4100 metrekarede başlatılan cami ve çevresi düzenlemeleri kapsamında ilk olarak Mimar Sinan Camii’nin çevre duvarları kaldırıldı. Cami çevresindeki mozaik kaplamalar söküldü ve yerine yeni doğal taş döşemeleri gerçekleştirildi. Cami ile birlikte önünde bulunan meydanda da düzenlemeler yapılacak. Cami ve meydan aydınlatmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalarda Mimar Sinan Camii ile önündeki meydan bir bütün olarak ele alınacak, zemin düzenleme çalışmaları Tarihi Üzüm Pazarında da gerçekleştirilecek. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mimar Sinan Camii ve çevresinde incelemelerde bulundu, teknik heyetten çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.