3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle hastanemiz Poliklinik girişinde “Organ Bağışı Standı” açıldı.

Organ Nakli Koordinatörlüğümüz tarafından düzenlenen standımızı Başhekimimiz Uzm.Dr. Ruşen KESKİN ve hastane yöneticilerimiz ziyaret etti.

Hastanemize muayene olmak için gelen hasta ve hasta refakatçilerimizin organ bağışı konusunda farkındalığını artırmak ve organ bağışı yapmak isteyenleri bilgilendirerek yardımcı olmak amacıyla açılan standımızı 9 Kasım günü mesai bitimine kadar ziyaret edebilirsiniz.,



Isparta Şehir Hastanesi





