EĞİRDİR'DE HAMLELER KONUŞTU

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SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ.

İlçemizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen satranç turnuvasına 100 kişi katıldı.Eğirdir'de 4 kategoride gerçekleşen turnuva gerçekleşen ödül töreni ile son buldu. Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Satranç Fedarasyonu Isparta İl Temsilciliği işbirliğinde yapılan turnuva 2 gün sürdü. Gerçekleşen ödül töreninde sporcuların madalyalarını ve ödüllerini Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve protokol verdi.Ödül töreninden sonra konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök; 'Değerli sporcularımız, değerli aileleri 2 gündür yoğun bir çalışmayla 29 ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvamız sona erdi. Bu tür organizasyonlara her zaman destek vereceğiz, hepinize çok teşekkür ediyorum.' dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)