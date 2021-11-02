EĞİRDİR'DE HAMLELER KONUŞTU.
SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ.
İlçemizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen satranç turnuvasına 100 kişi katıldı.
Eğirdir'de 4 kategoride gerçekleşen turnuva gerçekleşen ödül töreni ile son buldu. Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Satranç Fedarasyonu Isparta İl Temsilciliği işbirliğinde yapılan turnuva 2 gün sürdü. Gerçekleşen ödül töreninde sporcuların madalyalarını ve ödüllerini Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve protokol verdi.
Ödül töreninden sonra konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök; 'Değerli sporcularımız, değerli aileleri 2 gündür yoğun bir çalışmayla 29 ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvamız sona erdi. Bu tür organizasyonlara her zaman destek vereceğiz, hepinize çok teşekkür ediyorum.' dedi.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)