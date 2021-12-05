Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafında üniversite bünyesindeki yabancı öğrencilere yönelik Uluslararası Öğrenci Tanışma Etkinliği ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.ISUBÜ Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Orman Fakültesi Amfisinde üniversitemizde öğrenim gören tüm uluslararası öğrencilere yönelik tanışma etkinliğine Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü akademik ve idari personeli, İHH Isparta temsilciliği yöneticileri katılım sağladı.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Uluslararası Öğrenci Tanışma Etkinliği ve Bilgilendirme Toplantısı açılış konuşmasında; “Üniversitemiz ülkemizde 209 Üniversite arasında Uygulamalı Eğitim veren iki Üniversitesinden bir tanesi. Üniversitemiz, 209 Üniversite arasında hemen hemen tüm branşlarda Uygulamalı eğitim diye isimlendirdiğimiz iş yeri eğitimini fakültelerde 7+1 Meslek yüksekokullarında 3+1 diye ifade ettiğimiz iş yeri eğitimini uygulayan iki üniversiteden bir tanesi. Sizlerde 3 yaşında genç ama 40 yıllık tecrübeyle olan Isparta uygulamalı Bilimler Üniversitesinin en genç öğrencilerisiniz ve en genç misafirlerisiniz. Bizler sizlerden kendimizi asla ayrı görmüyoruz. Her biriniz ülkemizin gönül coğrafyasına mensup farklı ülkelerinden geldiniz, kimin balkanlardan kiminiz Orta Asya’dan, kiminiz Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Uzak Doğudan. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sizleri, kendi ülkemizin kültürel elçileri olarak isimlendirebileceğimiz en yeni en genç misafirlerisiniz. Aramıza hoş geldiniz” dedi.Toplantıda Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Diler tarafından çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.Daha sonra söz alan yabancı öğrenciler kendileri tanıtım memnuniyetlerini belirttiler.